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PAMI otorga cobertura del 100% en remedios a jubilados: a quiénes corresponde en octubre

El organismo de salud formalizó los criterios socioeconómicos y patrimoniales que habilitan el subsidio social con cobertura del 100%. Revisá las condiciones, el límite de ingresos de $654.000 y el trámite web para retirar remedios sin costo en mano.

PAMI otorga cobertura del 100% en remedios a jubilados: a quiénes corresponde en octubre

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El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) confirmó la vigencia de los topes de ingresos y condiciones patrimoniales para acceder al subsidio social del 100% en medicamentos ambulatorios. La medida establece que los jubilados y pensionados de ANSES que perciban un ingreso neto mensual inferior a 1,5 haberes mínimos ($654.000) pueden solicitar la cobertura total para evitar pagos de bolsillo en farmacias adheridas.

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¿Quiénes pueden solicitar el subsidio y qué requisitos patrimoniales exige PAMI a jubilados de ANSES?

Para obtener la bonificación total en fármacos, PAMI evalúa los ingresos familiares y el patrimonio del titular. El límite general de ingresos se fija en $654.000 (1,5 haberes mínimos), pero se flexibiliza a 3 haberes mínimos en hogares donde resida al menos una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cuanto a los requisitos patrimoniales e incompatibilidades socioeconómicas, el solicitante debe cumplir con los siguientes puntos:

  • Medicina prepaga: No contar con cobertura privada de salud.

  • Bienes inmuebles: No ser propietario de más de una propiedad inmueble registrada.

  • Vehículos: No poseer un automóvil con menos de diez años de antigüedad (salvo hogares con CUD).

  • Embarcaciones y aeronaves: Quedan excluidos quienes posean barcos, aviones o participaciones en sociedades comerciales.

  • Excepción Veteranos: Los Veteranos de la Guerra de Malvinas están exentos de la evaluación patrimonial.

Por otro lado, los tratamientos para patologías crónicas o especiales (como patologías oncológicas, trasplantes o hepatitis) mantienen la cobertura del 100% de forma directa, independientemente del nivel de ingresos del beneficiario.

PAMI dio un importante anuncio que incide en los JUBILADOS

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¿Cómo es el paso a paso de PAMI para jubilados de ANSES para tener medicamentos gratis al 100%?

El trámite para gestionar el subsidio social se realiza de forma remota y habilita dos vías según la cantidad de drogas recetadas:

1.Solicitar la receta médica electrónica:

El médico de cabecera emite la prescripción digital con el diagnóstico correspondiente.

2.Ingresar al portal de PAMI o aplicación móvil:

Acceder a la sección de trámites web en la página oficial o desde la app para teléfonos con el DNI y número de afiliación.

3.Cargar la solicitud según la cantidad de medicamentos:

  • Hasta 4 medicamentos: La validación e inicio de cobertura es directa e inmediata a través del sistema web.

  • 5 o más medicamentos: La documentación ingresa a una auditoría médica central en la agencia local para evaluar el tratamiento.

4.Retirar en la farmacia adherida:

Aprobado el subsidio, el jubilado o un tercero autorizado retira los medicamentos presentando DNI y credencial del afiliado.

¿Cómo hacer el trámite de excepción si los ingresos superan el tope?

Aquellos titulares cuyos ingresos superen el techo de 1,5 haberes mínimos pueden tramitar la exención extraordinaria si el gasto en remedios compromete seriamente su economía. El requisito central es demostrar que la compra de medicamentos recetados insume el 15% o más del ingreso neto del hogar.

La solicitud por vía de excepción requiere presentar la siguiente documentación en la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI:

  • Informe médico de cabecera: Resumen detallado de la historia clínica que justifique la necesidad de las moléculas.

  • Evaluación socio-sanitaria: Coordinada por la UGL para verificar la vulnerabilidad económica antes de otorgar el aval final.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El calendario de acreditación de haberes para jubilaciones que no superan la mínima (incluyendo el bono extraordinario de $70.000) se ejecuta ordenado por número de DNI:

  • DNI terminados en 0: jueves 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: viernes 9 de octubre de 2026

  • (Lunes 12 de octubre: Feriado Nacional - Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

  • DNI terminados en 2: martes 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: martes 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • PAMI cobertura 100%: Jubilados y pensionados con ingresos netos inferiores a $654.000 pueden solicitar subsidio.
  • Requisitos clave: No tener medicina prepaga, no poseer más de una propiedad y no tener autos con menos de 10 años de antigüedad.
  • Trámite web: Se realiza de forma remota a través del portal de PAMI o la aplicación móvil.
Resumen generado por Thinkindot AI
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