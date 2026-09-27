PAMI otorga cobertura del 100% en remedios a jubilados: a quiénes corresponde en octubre

PAMI dio un importante anuncio que incide en los JUBILADOS

¿Cómo es el paso a paso de PAMI para jubilados de ANSES para tener medicamentos gratis al 100%?

El trámite para gestionar el subsidio social se realiza de forma remota y habilita dos vías según la cantidad de drogas recetadas:

1.Solicitar la receta médica electrónica:

El médico de cabecera emite la prescripción digital con el diagnóstico correspondiente.

2.Ingresar al portal de PAMI o aplicación móvil:

Acceder a la sección de trámites web en la página oficial o desde la app para teléfonos con el DNI y número de afiliación.

3.Cargar la solicitud según la cantidad de medicamentos:

Hasta 4 medicamentos: La validación e inicio de cobertura es directa e inmediata a través del sistema web.

5 o más medicamentos: La documentación ingresa a una auditoría médica central en la agencia local para evaluar el tratamiento.

4.Retirar en la farmacia adherida:

Aprobado el subsidio, el jubilado o un tercero autorizado retira los medicamentos presentando DNI y credencial del afiliado.

¿Cómo hacer el trámite de excepción si los ingresos superan el tope?

Aquellos titulares cuyos ingresos superen el techo de 1,5 haberes mínimos pueden tramitar la exención extraordinaria si el gasto en remedios compromete seriamente su economía. El requisito central es demostrar que la compra de medicamentos recetados insume el 15% o más del ingreso neto del hogar.

La solicitud por vía de excepción requiere presentar la siguiente documentación en la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI:

Informe médico de cabecera: Resumen detallado de la historia clínica que justifique la necesidad de las moléculas.

Evaluación socio-sanitaria: Coordinada por la UGL para verificar la vulnerabilidad económica antes de otorgar el aval final.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en octubre de 2026?

El calendario de acreditación de haberes para jubilaciones que no superan la mínima (incluyendo el bono extraordinario de $70.000) se ejecuta ordenado por número de DNI: