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Se supo la verdad del estado de salud de Daniel Osvaldo y por qué está complicado

Se conoció la verdad sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo y por qué está grave. Enterate.

Se supo la verdad del estado de salud de Daniel Osvaldo y por qué está complicado

Daniel Osvaldo atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en terapia intensiva, según reveló Yanina Latorre. El exfutbolista, de 40 años, habría ingresado al centro médico con un derrame pleural, una acumulación de líquido alrededor de los pulmones que, de acuerdo con lo informado en el programa de El Observador, complicó su cuadro.

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La información fue dada a conocer por Yanina Latorre, quien históricamente tuvo distintos cruces con Osvaldo y fue contundente al referirse a la situación que atraviesa actualmente.

“Está internado, grave, en terapia intensiva. Entró con un derrame en la pleura, tenía líquido en los pulmones”, aseguró la conductora.

Luego, Latorre se refirió a las condiciones personales que, según su relato, estaría atravesando el exjugador y sostuvo que actualmente no tendría cobertura médica privada y estaría siendo asistido por su familia.

“Vive en una casa alquilada, no sé dónde, no tiene prepaga”, afirmó.

En ese sentido, la conductora vinculó el delicado cuadro con supuestos consumos de tabaco, alcohol y drogas, aunque se trata de afirmaciones realizadas por Latorre y no de un diagnóstico médico confirmado públicamente.

“Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía”, sostuvo Yanina durante su programa.

También recordó que Osvaldo había hablado públicamente en 2024 sobre sus problemas de adicción, luego de atravesar una situación personal que generó gran repercusión.

Más allá de las declaraciones de la conductora, el dato concreto que surge del relato es que Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva y que habría ingresado con un derrame pleural. No se brindaron, en el material aportado, mayores detalles médicos sobre el origen del cuadro ni un parte oficial que permita establecer un diagnóstico más preciso.

Durante su relato, Yanina también contó una situación relacionada con Jimena Barón, expareja de Osvaldo. Según la información que recibió, la cantante habría ido a visitarlo durante la cuarentena a una vivienda en Banfield para recuperar pertenencias que habían quedado en poder del exfutbolista.

“A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarentena, a una casa en Banfield, me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue”, relató.

Por el momento, el estado de salud de Daniel Osvaldo continúa siendo delicado, mientras la información conocida públicamente se limita a su internación en terapia intensiva y al derrame pleural mencionado por Yanina Latorre.

En pocas palabras

  • Daniel Osvaldo grave: El exfutbolista se encuentra internado en terapia intensiva.
  • Diagnóstico inicial: Ingresó al centro médico con un derrame pleural, acumulación de líquido en los pulmones.
  • Declaraciones: Yanina Latorre informó sobre su delicado estado de salud y posibles motivos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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