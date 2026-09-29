Se supo la verdad del estado de salud de Daniel Osvaldo y por qué está complicado

“Vive en una casa alquilada, no sé dónde, no tiene prepaga”, afirmó.

En ese sentido, la conductora vinculó el delicado cuadro con supuestos consumos de tabaco, alcohol y drogas, aunque se trata de afirmaciones realizadas por Latorre y no de un diagnóstico médico confirmado públicamente.

“Esto viene por el tabaco, la droga, el alcohol y andá a saber en las condiciones que vivía”, sostuvo Yanina durante su programa.

También recordó que Osvaldo había hablado públicamente en 2024 sobre sus problemas de adicción, luego de atravesar una situación personal que generó gran repercusión.

Más allá de las declaraciones de la conductora, el dato concreto que surge del relato es que Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva y que habría ingresado con un derrame pleural. No se brindaron, en el material aportado, mayores detalles médicos sobre el origen del cuadro ni un parte oficial que permita establecer un diagnóstico más preciso.

Durante su relato, Yanina también contó una situación relacionada con Jimena Barón, expareja de Osvaldo. Según la información que recibió, la cantante habría ido a visitarlo durante la cuarentena a una vivienda en Banfield para recuperar pertenencias que habían quedado en poder del exfutbolista.

“A mí me contaron que cuando Jimena Barón lo fue a ver en la cuarentena, a una casa en Banfield, me dicen que ella fue porque él tenía un montón de cosas de Jimena que no se las devolvía, ella las habría recuperado y después se fue”, relató.

Por el momento, el estado de salud de Daniel Osvaldo continúa siendo delicado, mientras la información conocida públicamente se limita a su internación en terapia intensiva y al derrame pleural mencionado por Yanina Latorre.