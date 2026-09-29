Dolor absoluto por el fallecimiento de Murió Ezequiel Blok tras un brutal accidente

El accidente ocurrió durante la mañana en la Ruta Nacional 18

El siniestro vial que terminó desencadenando la tragedia se produjo el sábado 22 de agosto, alrededor de las 7:35, sobre la Ruta Nacional N.º 18, a la altura del kilómetro 217.

De acuerdo con la información conocida luego del episodio, Ezequiel Blok viajaba en un Volkswagen Gol Power junto con otras dos personas cuando el automóvil protagonizó una colisión frontal con un camión.

El transporte involucrado era un DAF CF85 perteneciente a la empresa Veloce Logística y circulaba en sentido contrario al automóvil.

Las primeras informaciones sobre el hecho señalaron que el Volkswagen Gol se desplazaba en dirección norte-sur, mientras que el camión avanzaba en sentido opuesto. El vehículo de carga era conducido por un hombre de nacionalidad brasileña.

El impacto se produjo con una violencia considerable y provocó importantes daños en el automóvil. Como consecuencia del choque, Blok quedó atrapado dentro del habitáculo y fue necesaria la intervención de los equipos de emergencia para poder retirarlo.

La escena demandó un importante despliegue de los servicios de rescate que acudieron al lugar.

Bomberos trabajaron para rescatar al joven

Ante la gravedad de la situación, participaron del operativo bomberos voluntarios de San Salvador y General Campos, quienes trabajaron de manera conjunta para liberar al joven del interior del Volkswagen Gol.

La tarea de los rescatistas fue especialmente compleja debido a las condiciones en las que había quedado el vehículo después de la colisión.

Luego de varios minutos de trabajo, los bomberos lograron retirar a Blok del habitáculo para que pudiera recibir asistencia médica y ser trasladado de urgencia.

La prioridad pasó entonces a ser su derivación a un centro hospitalario donde pudiera recibir atención especializada debido a las lesiones que había sufrido.

El joven fue trasladado al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, donde quedó internado.

Las primeras evaluaciones médicas determinaron que presentaba lesiones de gravedad, entre ellas fracturas que afectaban el brazo y la pierna izquierdos.

La magnitud de las heridas obligó a mantenerlo bajo observación y tratamiento médico durante las semanas posteriores al accidente.

Qué ocurrió con las otras personas que viajaban en el auto

Blok no viajaba solo al momento del choque.

En el Volkswagen Gol Power también se encontraban otras dos personas, ambas mayores de edad, que resultaron heridas como consecuencia del impacto.

A diferencia de Blok, sus lesiones fueron consideradas de carácter leve.

Las dos personas fueron trasladadas al hospital San Miguel de San Salvador, donde recibieron asistencia médica.

El conductor del camión DAF CF85, por su parte, resultó ileso después del impacto.

La diferencia entre las consecuencias sufridas por los ocupantes de los vehículos volvió a reflejar la enorme violencia que tuvo la colisión frontal, especialmente sobre el automóvil en el que se desplazaba Blok.

Mientras los heridos recibían asistencia, las autoridades comenzaron a trabajar para establecer las circunstancias en las que se había producido el choque sobre la Ruta Nacional 18.

Varias semanas de internación y una noticia que generó conmoción

Desde el momento del accidente, Ezequiel Blok permaneció internado debido a la gravedad de las lesiones.

Durante las semanas siguientes, familiares y allegados mantuvieron la expectativa en torno a su evolución mientras el joven continuaba recibiendo atención médica.

Sin embargo, finalmente se conoció la noticia que generó conmoción en San Salvador: Blok murió después de permanecer varias semanas hospitalizado.

La confirmación de su fallecimiento provocó muestras de dolor en distintos ámbitos de la comunidad y, especialmente, entre quienes lo conocían por su participación en el turf.

La noticia rápidamente comenzó a circular entre personas vinculadas con la actividad hípica entrerriana, donde el joven había logrado hacerse conocido por su trabajo como jockey.

El recuerdo de Ezequiel Blok en el mundo del turf

Más allá de las circunstancias del accidente, la muerte de Blok tuvo una particular repercusión en el ambiente hípico de Entre Ríos.

El joven era reconocido por su actividad como jockey y por el vínculo que mantenía con una de sus grandes pasiones: los caballos.

Quienes compartieron distintos momentos con él dentro de ese ámbito recordaron precisamente esa relación con el mundo de las carreras, una actividad a la que había estado ligado desde joven.

Para quienes forman parte del turf, la figura del jockey representa mucho más que la participación durante una carrera. Se trata de una actividad que exige una relación permanente con los animales, entrenamiento y una fuerte dedicación.

En ese contexto, la muerte de Blok generó un especial impacto entre compañeros, conocidos y personas que habían coincidido con él en distintos espacios relacionados con las carreras.

Familiares, amigos y allegados recibieron numerosas muestras de acompañamiento y condolencias luego de conocerse el desenlace.

Una pérdida que golpeó a San Salvador

La muerte del joven también generó tristeza entre vecinos de San Salvador, ciudad en la que era conocido.

El accidente había ocurrido semanas atrás, pero su fallecimiento volvió a instalar el caso entre las conversaciones de la comunidad.

La noticia significó un duro golpe para quienes habían seguido su evolución desde el momento del choque y aguardaban una recuperación.

En las horas posteriores a la confirmación de la muerte, las expresiones de dolor se multiplicaron, especialmente entre las personas que habían compartido con Blok su vida cotidiana y su pasión por el turf.

Su vínculo con los caballos y las carreras quedó como uno de los principales recuerdos que sus allegados compartieron tras su fallecimiento.

El recuerdo de una pasión que lo acompañó desde joven

Dentro de la actividad hípica, Blok había construido una identidad vinculada estrechamente con los caballos.

Esa pasión había comenzado desde joven y terminó convirtiéndose en una parte importante de su vida.

Por eso, además del dolor provocado por la muerte, las personas que lo conocieron en ese ámbito destacaron los momentos compartidos y su presencia dentro del circuito de carreras.

La noticia no solo impactó a su círculo más cercano, sino también a quienes lo conocían por su desempeño como jockey.

En una comunidad como San Salvador, donde los vínculos personales y deportivos tienen una fuerte presencia, la pérdida de un joven genera una repercusión que trasciende a familiares y amigos.

El fallecimiento de Blok dejó así una profunda huella entre quienes compartieron con él su recorrido personal y profesional.

La investigación sobre el choque

El accidente había ocurrido en un tramo de la Ruta Nacional 18 y tuvo como protagonistas a un automóvil Volkswagen Gol Power y un camión DAF CF85.

Las circunstancias exactas que derivaron en el choque fueron materia de las actuaciones correspondientes luego del siniestro.

La información difundida tras el hecho permitió reconstruir que ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos cuando se produjo la colisión frontal.

Mientras se desarrollaba el operativo de emergencia, los equipos de rescate tuvieron que trabajar sobre el automóvil para poder extraer al joven.

Posteriormente, Blok fue trasladado al hospital Masvernat de Concordia, donde permaneció internado durante varias semanas.

El conductor del camión no sufrió lesiones y las otras dos personas que viajaban en el Volkswagen Gol fueron asistidas en San Salvador por heridas consideradas leves.

La evolución médica de Blok fue seguida durante las semanas posteriores hasta que finalmente se produjo su fallecimiento.

Dolor en el ambiente hípico entrerriano

Con la confirmación de la muerte, las muestras de pesar se extendieron entre distintos integrantes del turf entrerriano.

El recuerdo del joven quedó ligado a su actividad como jockey y a la pasión que había demostrado por los caballos.

Para sus compañeros y allegados, la noticia significó la pérdida de una persona que había encontrado en las carreras y en la actividad hípica uno de los principales ejes de su vida.

La comunidad de San Salvador despidió así a Ezequiel Blok después de semanas de incertidumbre y preocupación por su estado de salud.

El accidente ocurrido aquella mañana del 22 de agosto sobre la Ruta 18 terminó teniendo un desenlace fatal varias semanas después.

La historia de Blok quedó marcada por aquel violento choque, pero también por el recuerdo que dejó entre quienes lo conocieron y por la pasión que sostuvo durante buena parte de su vida.

Su muerte generó una profunda conmoción y numerosas muestras de afecto hacia su familia, sus amigos y todos aquellos que compartieron con él su camino dentro del mundo del turf.