La drástica decisión que tomó Facundo Moyano tras la entrevista con Moria Casán

Facundo Moyano decidió cerrar su cuenta de Instagram y, poco después, viajó a Madrid, España. La determinación se produjo en medio de la enorme repercusión que tuvo su aparición televisiva y mientras continúa la atención sobre el escándalo que lo dejó en el centro de la escena.

La combinación entre su desaparición de las redes y su viaje al exterior no pasó inadvertida y rápidamente generó nuevas preguntas sobre los motivos detrás de sus decisiones.