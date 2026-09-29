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La drástica decisión que tomó Facundo Moyano tras la entrevista con Moria Casán

¿Qué pasó? Facundo Moyano tomó una inesperada decisión después de su entrevista con Moria Casán. Enterate.

La drástica decisión que tomó Facundo Moyano tras la entrevista con Moria Casán

Facundo Moyano quedó en el centro de la escena después de su polémico paso por el programa de Moria Casán, donde protagonizó una entrevista que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.

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El dirigente llegó tarde al estudio y, una vez frente a Moria, habló sobre el escándalo que protagonizó junto a Candela Arizaga. Sin embargo, lejos de terminar cuando se apagaron las cámaras, la situación continuó dando que hablar y generó una catarata de comentarios, memes y especulaciones.

La repercusión fue tal que la propia Moria Casán tuvo que responder cuando le preguntaron cómo había visto a Moyano durante la entrevista. Mientras las imágenes seguían circulando y los comentarios aumentaban, el dirigente tomó una decisión inesperada.

Y fueron dos movimientos que llamaron especialmente la atención.

Facundo Moyano decidió cerrar su cuenta de Instagram y, poco después, viajó a Madrid, España. La determinación se produjo en medio de la enorme repercusión que tuvo su aparición televisiva y mientras continúa la atención sobre el escándalo que lo dejó en el centro de la escena.

La combinación entre su desaparición de las redes y su viaje al exterior no pasó inadvertida y rápidamente generó nuevas preguntas sobre los motivos detrás de sus decisiones.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano: El dirigente cerró su cuenta de Instagram y viajó a Madrid tras su entrevista con Moria Casán.
  • Repercusión mediática: La polémica visita generó numerosos comentarios, memes y especulaciones en redes sociales.
  • Decisión inesperada: El cierre de su perfil y el viaje al exterior se produjeron en medio de la atención sobre su aparición televisiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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