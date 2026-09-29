Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta y el estreno de la nueva temporada de la serie

La cifra se convirtió en uno de los principales indicadores del impacto comercial que tuvo la producción argentina. Pero hubo otro dato que amplió todavía más la dimensión del fenómeno: la serie también contribuyó a que unos 2,78 millones de cuentas renovaran sus suscripciones.

Los datos fueron difundidos en el marco de una presentación de Parrot Analytics, compañía dedicada al análisis de audiencias y del comportamiento de las producciones audiovisuales en distintas plataformas.

La información permitió observar el impacto de una producción argentina desde una perspectiva diferente. Más allá de su desempeño como contenido de entretenimiento, El Eternauta tuvo una incidencia concreta sobre la base de suscriptores de Netflix.

Ricardo Darín y Bruno Stagnaro, al frente del fenómeno

Uno de los elementos centrales de la producción fue la participación de Ricardo Darín, quien interpretó a Juan Salvo.

El actor encabezó el elenco de una adaptación que trasladó a la pantalla una historia conocida por varias generaciones de lectores argentinos.

En la dirección estuvo Bruno Stagnaro, responsable de llevar adelante la versión televisiva de una obra que durante décadas tuvo un lugar destacado dentro de la historieta argentina.

El desafío consistió en transformar ese universo en una producción audiovisual de alcance internacional sin perder su identidad de origen.

El resultado consiguió instalar a la serie en la conversación internacional y, posteriormente, también se reflejó en los datos vinculados con el comportamiento de los suscriptores de Netflix.

Qué pasará con la segunda temporada de El Eternauta en Netflix

Mientras las cifras de la primera temporada continúan mostrando el impacto que tuvo la serie, Bruno Stagnaro ya trabaja en el desarrollo de la segunda temporada.

Por el momento, la nueva entrega no tiene una fecha estimada de lanzamiento.

La continuidad de la historia representa uno de los próximos capítulos para una producción que logró convertirse en un fenómeno internacional después de su llegada a Netflix.

El trabajo de Stagnaro se encuentra enfocado actualmente en el desarrollo de esta segunda parte, aunque todavía no existe una fecha oficial anunciada para su estreno.

Por eso, el interés alrededor de El Eternauta no terminó con los datos presentados en Madrid. La serie dejó cifras concretas sobre su impacto en Netflix y, al mismo tiempo, mantiene abierta la expectativa por lo que sucederá con su continuación.

La primera temporada ya consiguió llevar una historia argentina a una audiencia global. Ahora, el próximo paso estará marcado por la evolución de una segunda temporada que todavía espera su fecha de llegada a la plataforma.

Mirá el tráiler oficial de El Eternauta en Netflix