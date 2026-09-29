Conmoción en la televisión: murió una actriz que supo conquistar a todos desde las novelas

La televisión mexicana está de luto por la muerte de Concepción Márquez, reconocida actriz con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La artista falleció a los 82 años y la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores.
Luto en la TV: murió una reconocida actriz que supo participar de muchas importantes ficciones. Enterate.
La televisión mexicana está de luto por la muerte de Concepción Márquez, reconocida actriz con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. La artista falleció a los 82 años y la noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores.
Márquez fue parte de recordadas producciones que marcaron una época y uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en “María la del Barrio”, la exitosa telenovela protagonizada por Thalía y Fernando Colunga. A lo largo de una carrera de aproximadamente cuatro décadas, también formó parte de ficciones como Lo que callamos las mujeres, Enamórate, Top Models y Machos.
La noticia de su muerte generó tristeza entre sus colegas. Desde la Asociación Nacional de Actores expresaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato”.
En el mismo mensaje, destacaron su recorrido artístico y la definieron como una “actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión” y una “primera actriz entrañable que dedicó su vida a los escenarios de nuestro país”.
También el Centro Cultural Helénico despidió a la intérprete con un emotivo mensaje y resaltó que décadas de trabajo hicieron de Márquez una presencia reconocida por distintas generaciones.
“Su entrega y generosidad en los escenarios dieron vida a numerosos personajes que dejaron huella en el público”, expresaron desde la institución.
Uno de los últimos trabajos destacados de Concepción Márquez fue “Apuntes sobre el deterioro de mi madre”, obra que protagonizó durante 2025 y que abordaba la historia de una mujer mayor atravesando los últimos años de su vida.
En una entrevista con Aprender a Envejecer, la actriz había explicado qué buscaba transmitir con aquella propuesta: “Me interesa muchísimo que los jóvenes la vean, que piensen en sus padres, que los vengan a visitar. Es una ventana para que los chicos reflexionen y que quede algo en sus corazones de lo que ven en la obra”.
Así, Concepción Márquez deja una extensa trayectoria de cuatro décadas y personajes que quedaron en la memoria de los espectadores, especialmente para quienes siguieron las grandes telenovelas mexicanas.