Conmoción en la televisión: murió una actriz que supo conquistar a todos desde las novelas

También el Centro Cultural Helénico despidió a la intérprete con un emotivo mensaje y resaltó que décadas de trabajo hicieron de Márquez una presencia reconocida por distintas generaciones.

“Su entrega y generosidad en los escenarios dieron vida a numerosos personajes que dejaron huella en el público”, expresaron desde la institución.

Uno de los últimos trabajos destacados de Concepción Márquez fue “Apuntes sobre el deterioro de mi madre”, obra que protagonizó durante 2025 y que abordaba la historia de una mujer mayor atravesando los últimos años de su vida.

En una entrevista con Aprender a Envejecer, la actriz había explicado qué buscaba transmitir con aquella propuesta: “Me interesa muchísimo que los jóvenes la vean, que piensen en sus padres, que los vengan a visitar. Es una ventana para que los chicos reflexionen y que quede algo en sus corazones de lo que ven en la obra”.

Así, Concepción Márquez deja una extensa trayectoria de cuatro décadas y personajes que quedaron en la memoria de los espectadores, especialmente para quienes siguieron las grandes telenovelas mexicanas.