Tristísima noticia: anunciaron la muerte de una legendaria periodista de la televisión y la radio

“Estuvimos casados durante cuatro maravillosos años, y ella cambió mi vida para mejor en todos los sentidos posibles”, expresó.

La periodista había dado una señal pública sobre el difícil momento que atravesaba en octubre de 2025, cuando, con motivo de su cumpleaños, realizó una publicación en Facebook en la que habló de un año especialmente complicado, aunque en ese momento no brindó detalles sobre su estado de salud.

“Este último año fue el más difícil que he vivido en toda mi vida. En muchos aspectos. Pero, sobre todo, por un problema de salud inesperado. Gracias a la gracia de Dios, lo he superado y estoy lista para recibir todo lo que Él tiene preparado para mí”, había escrito.

Tras conocerse su muerte, Washington anunció que se realizará una celebración en homenaje a Angela en Washington D.C.. La fecha y el lugar serán comunicados más adelante.

En su despedida, el esposo de la conductora resumió el legado que, según sus palabras, deja después de décadas frente a los micrófonos y las cámaras: “Angela deja un legado de amor, alegría, bondad, inspiración y una voz y un espíritu que nunca se olvidarán”.

Stribling construyó una extensa trayectoria dentro de los medios estadounidenses. Trabajó en Black Entertainment Television (BET) y también pasó por WJZ-TV y WJLA-TV, donde desarrolló una carrera que la llevó a entrevistar a importantes figuras del espectáculo, la música y la política.

Entre las personalidades que estuvieron frente a sus cámaras se encontraban Bill Clinton, Stevie Wonder, Quincy Jones, Janet Jackson, 50 Cent, Brandy y Sterling K. Brown, entre otros.

Pero su trabajo no se limitó a la televisión. Su voz también se convirtió en una de sus principales herramientas profesionales, ya que participó en campañas nacionales de televisión y radio para marcas como Mercedes-Benz de Norteamérica, Folgers Coffee y Allstate Insurance.

Durante los últimos años, además, estuvo al frente de su propio programa radial, “Pillow Talk with Angela”, y continuó vinculada a diferentes campañas de concientización.

A los 58 años, Angela Stribling deja una carrera marcada por la televisión, la radio y el contacto con grandes figuras de la cultura estadounidense. Su familia y sus colegas ahora la despiden recordando especialmente su voz, su capacidad para conectar con el público y la huella que dejó en quienes compartieron con ella.