Milei confirmó la noticia que todos los jubilados estaban esperando: hay aumento

La jubilación mínima sube en julio y se suma el bono extraordinario

A partir del próximo mes, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33, como consecuencia del aumento del 2,15% aplicado por ANSES.

Sin embargo, el monto final que recibirán los jubilados que se encuentran en el nivel más bajo de ingresos será mayor debido a la continuidad del bono extraordinario. El refuerzo económico de hasta $70.000 permitirá que ningún beneficiario cobre menos de $481.787,67.

Este complemento fue diseñado para compensar la pérdida de poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos y continúa siendo una herramienta utilizada por el Gobierno para reforzar los ingresos de los adultos mayores.

El bono no alcanza a todos los jubilados por igual, ya que está dirigido principalmente a quienes cobran una jubilación mínima o montos cercanos a ella. En cambio, quienes superan determinado nivel de ingresos reciben una asistencia proporcional o directamente quedan fuera del beneficio.

La actualización de julio será aplicada automáticamente, por lo que los beneficiarios no deberán realizar ningún trámite adicional ante ANSES para acceder al nuevo monto.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados desde julio

Además del aumento de la jubilación mínima, la resolución oficial estableció nuevos valores para las distintas prestaciones previsionales.

De acuerdo con los montos informados, los valores quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.989,33.

$411.989,33. Haber máximo jubilatorio: $2.772.298,06.

$2.772.298,06. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.430,13.

$329.430,13. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $288.251,36.

Estos importes corresponden únicamente al haber mensual actualizado. En los casos donde corresponda, deberá sumarse el bono extraordinario que continúa vigente.

Desde el Gobierno aclararon que el refuerzo económico se mantiene destinado a los sectores con menores ingresos previsionales, incluyendo también a quienes reciben pensiones no contributivas y la pensión destinada a madres de siete hijos o más.

La continuidad del bono representa un factor clave para miles de hogares, ya que en muchos casos ese adicional permite cubrir parte de los gastos básicos como alimentos, medicamentos, servicios y transporte.

AUH y otras asignaciones también tendrán aumento

La actualización de movilidad no solamente alcanza a jubilados y pensionados. También impactará en las asignaciones familiares que dependen del organismo previsional.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) subirán con el mismo porcentaje de actualización.

De esta manera, ambos beneficios pasarán a ubicarse en torno a los $148.049 desde julio.

El aumento se aplicará de forma automática a los titulares registrados en ANSES y no será necesario presentar documentación adicional para recibir el nuevo importe.

La AUH es uno de los programas sociales con mayor cantidad de beneficiarios dentro del sistema argentino. Está destinada a familias con hijos menores de edad que cumplen determinados requisitos establecidos por el organismo.

Además del monto mensual, los titulares deben cumplir con controles de salud, vacunación y escolaridad para garantizar el acceso al beneficio completo.

El Gobierno oficializó la medida a través del Boletín Oficial

La actualización quedó establecida mediante la Resolución 186, publicada en el Boletín Oficial. El documento determinó los nuevos valores que comenzarán a regir desde julio.

La decisión forma parte del esquema de actualización vigente para las prestaciones de ANSES, que busca ajustar los haberes según los cambios en los precios de la economía.

Durante los últimos meses, los aumentos de jubilaciones y asignaciones estuvieron vinculados principalmente a la inflación registrada, con el objetivo de evitar que los ingresos queden atrasados frente a la suba del costo de vida.

El nuevo incremento llega en un contexto donde los jubilados continúan reclamando mejoras en sus ingresos, especialmente por el impacto que tienen los gastos de salud, medicamentos y servicios esenciales sobre sus presupuestos mensuales.

Quiénes recibirán el bono de $70.000

El refuerzo económico continuará destinado a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

Entre los grupos alcanzados se encuentran:

Jubilados que cobran la mínima.

Pensionados con ingresos mínimos.

Titulares de la PUAM.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

Madres de siete hijos o más que reciben pensiones especiales.

El monto máximo del bono será de $70.000, aunque para algunos beneficiarios puede variar según el ingreso total que perciban.

La ayuda extraordinaria permanece congelada desde marzo de 2024, sin nuevas actualizaciones en su valor nominal. Esto genera que, pese a seguir funcionando como refuerzo, su impacto real haya cambiado frente al aumento de los precios acumulado.

Calendario de pagos para jubilados en julio 2026

ANSES también dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio. Las fechas estarán organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Para quienes reciben la jubilación mínima, el calendario será el siguiente:

DNI terminado en 0: 8 de julio .

. DNI terminado en 1: 10 de julio .

. DNI terminado en 2: 13 de julio .

. DNI terminado en 3: 14 de julio .

. DNI terminado en 4: 15 de julio .

. DNI terminado en 5: 16 de julio .

. DNI terminado en 6: 17 de julio .

. DNI terminado en 7: 20 de julio .

. DNI terminado en 8: 21 de julio .

. DNI terminado en 9: 22 de julio.

En tanto, aquellos jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo tendrán otro cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio .

. DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio .

. DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio .

. DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio .

. DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.

Cómo consultar el monto exacto a cobrar

Los beneficiarios podrán verificar el importe final que recibirán ingresando a los canales oficiales de ANSES. Allí podrán consultar la liquidación correspondiente al mes de julio y conocer si les corresponde el bono extraordinario.

El monto puede variar según cada situación particular, especialmente entre quienes tienen diferentes tipos de prestaciones, complementos o descuentos aplicados.

La recomendación es revisar la liquidación antes de la fecha de cobro, para conocer con precisión cuánto dinero será depositado.

Con esta nueva actualización, ANSES vuelve a modificar los ingresos de millones de argentinos. El aumento del 2,15% alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, mientras el bono de $70.000 continúa siendo un componente central para quienes reciben los haberes más bajos.