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ANSES paga un beneficio de $419.000 por cada hijo: quiénes pueden cobrarlo

La reparación económica está destinada a hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia de género. Conocé quiénes pueden acceder, cuánto se cobra y cómo solicitarla.

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ANSES paga un beneficio de $419.000 por cada hijo: quiénes pueden cobrarlo

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La prestación está destinada a hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia de género y tiene como objetivo brindar un acompañamiento económico a quienes quedaron en una situación de especial vulnerabilidad tras el fallecimiento de su madre.

El monto se encuentra vinculado con el haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por este motivo, se actualiza cada vez que se modifica la jubilación mínima.

Quiénes pueden cobrar este beneficio de ANSES

La reparación económica está dirigida a niñas, niños y adolescentes que sean hijos de una víctima de femicidio o de un homicidio agravado por violencia de género.

El beneficio puede cobrarse hasta los 21 años. En el caso de personas con discapacidad, la prestación puede mantenerse sin límite de edad, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa vigente.

Para acceder al beneficio es necesario acreditar el vínculo con la persona fallecida y presentar la documentación requerida para demostrar las circunstancias del hecho y la condición del beneficiario.

Entre los requisitos establecidos se encuentra ser argentino o acreditar el período de residencia exigido por la normativa. Además, el hecho que dio origen a la reparación debe haber ocurrido dentro del territorio argentino.

Cuánto paga ANSES en agosto de 2026

En agosto de 2026, el monto de la reparación económica es de $419.775,93 mensuales por cada beneficiario.

El importe toma como referencia el haber mínimo jubilatorio. Por eso, cuando se aplica una actualización sobre las jubilaciones, también se modifica el monto de esta prestación.

En caso de que una familia tenga más de un hijo que cumpla con las condiciones, la reparación económica puede cobrarse por cada beneficiario.

¿Es compatible con AUH y SUAF?

La reparación económica puede ser compatible con otras prestaciones de ANSES, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

También puede coexistir, cuando corresponde, con otros beneficios sociales como la Prestación Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

Por lo tanto, acceder a esta reparación económica no implica necesariamente perder otras prestaciones que ya recibe el grupo familiar.

Cómo solicitar el beneficio de ANSES

La solicitud de la reparación económica se realiza mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Durante el trámite se debe presentar la documentación necesaria para acreditar la identidad del beneficiario, el vínculo con la persona fallecida y las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

También se solicita documentación relacionada con la causa judicial correspondiente, con el objetivo de verificar que se cumplan las condiciones previstas por la Ley 27.452.

Cuando el beneficiario es menor de edad, el cobro se realiza a través de su representante legal o del adulto responsable autorizado.

Una vez alcanzada la mayoría de edad, la prestación puede pasar a ser cobrada directamente por el beneficiario, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada caso.

Hasta cuándo se cobra

La reparación económica se mantiene hasta que el beneficiario cumple 21 años, salvo en los casos de personas con discapacidad en los que la normativa permite extender el beneficio sin límite de edad.

El monto se actualiza junto con el haber mínimo jubilatorio, por lo que puede modificarse cada vez que ANSES aplica un nuevo aumento de las prestaciones previsionales.

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