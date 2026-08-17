ANSES: los supermercados donde los jubilados pueden conseguir descuentos en agosto

Entre los principales rubros que participan del programa se encuentran:

Supermercados.

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Estaciones de servicio.

Comercios de alimentos.

Locales de productos de limpieza y cuidado personal.

Las condiciones pueden variar según el comercio, la sucursal, el día de la compra y el medio de pago utilizado.

En qué supermercados hay descuentos de ANSES

Dentro de la red de comercios que participan del programa aparecen distintas cadenas de supermercados, entre ellas:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

La disponibilidad de cada promoción puede cambiar según la localidad y la sucursal. También pueden existir diferencias en los días de vigencia, los productos incluidos, los topes de reintegro y el medio de pago requerido.

Por este motivo, es recomendable consultar las condiciones específicas antes de realizar una compra.

Cómo funcionan los descuentos para jubilados

La modalidad de aplicación depende de cada comercio.

En algunos casos, el descuento se realiza directamente en el momento de pagar. En otros, el beneficio funciona mediante un reintegro posterior, que se acredita en la cuenta asociada al medio de pago utilizado.

También pueden existir topes mensuales de devolución, días específicos para acceder a la promoción o condiciones particulares sobre los productos alcanzados.

Por eso, no todas las promociones funcionan de la misma manera y es importante verificar los términos de cada beneficio.

Cómo acceder a los Beneficios ANSES

Para utilizar una promoción, el beneficiario debe consultar previamente qué comercios participan y cuáles son las condiciones vigentes.

Dependiendo del beneficio, puede ser suficiente utilizar la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra la prestación. En otros casos, puede ser necesario utilizar un determinado medio de pago o cumplir con requisitos adicionales.

Los descuentos están disponibles en distintas localidades del país, aunque la oferta puede variar según los comercios adheridos en cada zona.

¿Se pueden combinar con descuentos de bancos?

En algunos casos, los descuentos de Beneficios ANSES pueden coincidir con promociones ofrecidas por bancos y otras entidades financieras.

Sin embargo, no todas las promociones son acumulables. Algunas pueden permitir combinar beneficios, mientras que otras exigen elegir entre una promoción y otra.

Antes de realizar la compra, conviene revisar las condiciones tanto del descuento de ANSES como de la promoción bancaria para determinar si pueden utilizarse conjuntamente.

Cómo consultar los comercios y promociones vigentes

Los jubilados y pensionados pueden consultar el listado actualizado de comercios adheridos y las condiciones de cada promoción a través de los canales oficiales de ANSES.

La oferta puede modificarse a medida que se incorporan nuevos comercios o cambian los acuerdos vigentes. Por eso, el descuento disponible, los días de aplicación y los topes de reintegro pueden variar.

Antes de realizar una compra, es recomendable verificar si el comercio elegido participa del programa y qué condiciones deben cumplirse para acceder al beneficio.

De esta manera, los jubilados y pensionados pueden aprovechar las promociones disponibles y reducir parte de sus gastos mensuales en supermercados, farmacias y otros comercios.