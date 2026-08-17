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ANSES confirmó cuánto paga por la Tarjeta Alimentar en agosto: los montos según cada familia

La asistencia alcanza a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y PNC para madres de siete o más hijos. Estos son los montos vigentes.

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La asistencia tiene como objetivo contribuir a cubrir los gastos vinculados con la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad. El beneficio se deposita de manera automática, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en agosto 2026

El monto de la Prestación Alimentar varía de acuerdo con la composición del grupo familiar y la cantidad de hijos que cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

En agosto de 2026, los valores son:

  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Titulares de la Asignación por Embarazo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

El importe se acredita mensualmente junto con la prestación correspondiente y no requiere una solicitud específica por parte del beneficiario.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Prestación Alimentar está destinada a determinados grupos que reciben prestaciones de ANSES. Entre los principales beneficiarios se encuentran:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de la AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.
  • Mujeres embarazadas que reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir del tercer mes de gestación.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete o más hijos.

El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la asistencia.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

No es necesario completar un formulario ni realizar una inscripción específica para cobrar la Prestación Alimentar.

ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones a partir de la información registrada en sus bases de datos. Por eso, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares ante el organismo.

Una vez identificado el derecho al beneficio, el monto correspondiente se acredita mensualmente de manera automática.

En caso de que una persona considere que cumple con los requisitos pero no recibe el beneficio, puede consultar su situación ante ANSES y verificar que la información de su grupo familiar se encuentre correctamente registrada.

En pocas palabras

  • Prestación Alimentar: El beneficio de ANSES para la compra de alimentos se mantiene en agosto de 2026.
  • Montos actualizados: Los valores varían según la cantidad de hijos, desde $72.250 hasta $149.425.
  • Acceso automático: No se requiere inscripción; ANSES determina los beneficiarios por su información registrada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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