ANSES confirmó cuánto paga por la Tarjeta Alimentar en agosto: los montos según cada familia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en agosto de 2026 con el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, destinada a determinados titulares de prestaciones sociales.
La asistencia alcanza a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y PNC para madres de siete o más hijos. Estos son los montos vigentes.
ANSES pagará hasta $518.800 en abril a beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa en agosto de 2026 con el pago de la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, destinada a determinados titulares de prestaciones sociales.
La asistencia tiene como objetivo contribuir a cubrir los gastos vinculados con la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad. El beneficio se deposita de manera automática, por lo que no es necesario realizar una inscripción adicional.
El monto de la Prestación Alimentar varía de acuerdo con la composición del grupo familiar y la cantidad de hijos que cumplen con las condiciones establecidas por el programa.
En agosto de 2026, los valores son:
El importe se acredita mensualmente junto con la prestación correspondiente y no requiere una solicitud específica por parte del beneficiario.
La Prestación Alimentar está destinada a determinados grupos que reciben prestaciones de ANSES. Entre los principales beneficiarios se encuentran:
El monto que recibe cada familia depende de la cantidad de hijos que cumplen con los requisitos establecidos para acceder a la asistencia.
No es necesario completar un formulario ni realizar una inscripción específica para cobrar la Prestación Alimentar.
ANSES determina automáticamente quiénes cumplen con las condiciones a partir de la información registrada en sus bases de datos. Por eso, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares ante el organismo.
Una vez identificado el derecho al beneficio, el monto correspondiente se acredita mensualmente de manera automática.
En caso de que una persona considere que cumple con los requisitos pero no recibe el beneficio, puede consultar su situación ante ANSES y verificar que la información de su grupo familiar se encuentre correctamente registrada.