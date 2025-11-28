Milei pagará un súper bono de $ 200.000

Este descuento es parte del funcionamiento histórico de la asignación y tiene como objetivo fomentar el cumplimiento de los requisitos de salud y escolaridad, buscando garantizar que niñas, niños y adolescentes accedan a controles médicos regulares y permanezcan dentro del sistema educativo.

La presentación de la libreta, que puede hacerse de manera presencial o virtual según el caso, habilita un pago posterior correspondiente a todos los meses retenidos durante el año. Para muchas familias, este reintegro anual representa un ingreso fundamental que suele destinarse a gastos de mayor magnitud, desde útiles escolares hasta indumentaria o medicamentos.

Bono de fin de año: ¿cómo se llega a los $200.000 para AUH?

Más allá del monto básico, ANSES confirmó que diciembre viene acompañado de dos beneficios extras que permiten que los titulares de AUH alcancen un ingreso cercano a los $200.000, dependiendo de la cantidad de hijos y su edad.

Los dos refuerzos alimentarios que se suman a la AUH son:

Tarjeta Alimentar

Complemento Leche del Plan 1000 Días

Estas prestaciones se acreditan de manera automática sin necesidad de realizar trámites previos y están destinadas a mejorar el acceso a alimentos nutritivos para niños y niñas durante la primera infancia.

¿Cómo se compone el total de diciembre para quienes tienen un hijo menor de 4 años?

AUH neta: $97.993,60

Tarjeta Alimentar (1 hijo): $52.250

Complemento Leche: $46.198

Total aproximado: $196.000

De esta manera, aquellas familias que cumplen las condiciones específicas —al menos un hijo menor de 4 años— recibirán casi $200.000, un refuerzo clave para un mes en el que tradicionalmente se suman gastos por las fiestas y la preparación del nuevo ciclo lectivo.

Tarjeta Alimentar: uno de los refuerzos más importantes para diciembre

La Tarjeta Alimentar, que forma parte del programa Argentina Contra el Hambre, continúa siendo uno de los pilares del acompañamiento estatal a las familias en situación de vulnerabilidad. Su objetivo principal es garantizar el acceso a alimentos esenciales, priorizando una alimentación variada y nutritiva en los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Los montos vigentes que ANSES liquida automáticamente en diciembre son:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este refuerzo se acredita junto con la AUH y la AUE (Asignación Universal por Embarazo), lo que permite que los beneficiarios cuenten con un ingreso unificado más alto durante el mes.

En el caso de las familias numerosas, el impacto es aún mayor, ya que el monto escala según la cantidad de hijos. Con este mecanismo, el Estado busca contemplar la mayor demanda alimentaria que enfrentan los hogares de mayor tamaño.

Complemento Leche: cómo funciona y a quiénes alcanza

El Complemento Leche, integrado al Plan 1000 Días, es otra de las herramientas esenciales que ANSES mantiene vigentes para fortalecer la nutrición infantil.

Este extra alcanza a:

Embarazadas que cobran AUE

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

El monto de $46.198 está destinado a la compra de leche y alimentos frescos que contribuyan al desarrollo saludable durante los primeros años de vida. Al igual que Alimentar, se deposita automáticamente en la misma fecha que la AUH o AUE.

Calendario de pagos AUH diciembre: habrá retrasos por el feriado del 8

El cronograma habitual de pagos comienza entre los días 8 y 10 de cada mes, dependiendo del tipo de beneficio. Sin embargo, diciembre tendrá una modificación debido al feriado del lunes 8 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Virgen.

Esto obliga a ANSES a iniciar los pagos a partir del martes 9, reacomodando todo el calendario de prestaciones.

Fechas de cobro AUH diciembre 2025

DNI terminados en 0 → Martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → Miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → Jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → Viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 4 → Lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 5 → Martes 16 de diciembre

DNI terminados en 6 → Miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 7 → Jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 8 → Viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 9 → Lunes 22 de diciembre

Tanto los beneficiarios de la AUH, la AUE y las jubilaciones mínimas tendrán prácticamente el mismo esquema de pagos, lo que permite unificar la organización en un mes particularmente cargado de movimientos bancarios y cobros extraordinarios.

Un fin de año con alivio para miles de familias

Diciembre es un mes sensible para quienes dependen de ingresos fijos del Estado. Las fiestas, los cambios de temporada y los ajustes del costo de vida suelen poner una presión adicional en el bolsillo.

Frente a este escenario, los refuerzos que ANSES liquida para AUH funcionan como un alivio, aunque siguen siendo parte de un debate más amplio sobre el poder adquisitivo y el rol del Estado en la protección económica de las familias vulnerables.

Lo cierto es que, con la combinación del aumento por movilidad y los extras alimentarios, la asistencia estatal logra esquivar parte de la erosión causada por la inflación de los últimos meses. Para muchas familias, este refuerzo no solo permite afrontar gastos inmediatos, sino también proyectar un fin de año un poco más ordenado.