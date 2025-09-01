Nuevo crédito para AUH, SUAF y jubilados de ANSES en septiembre: $2.000.000 y 100% online

El trámite se realiza directamente desde el home banking:

Ingresar a la cuenta personal con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” en el menú principal.

Simular el crédito online : el sistema permite calcular monto, plazo y valor de la cuota antes de confirmar.

Confirmar la solicitud : una vez enviada, el banco analiza el perfil crediticio del titular.

Si la operación es aprobada, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Desde ese momento, los fondos pueden utilizarse en compras con tarjeta de débito, transferencias a otras cuentas o extracción en cajeros automáticos.

Por ejemplo: una madre que cobra la AUH por dos hijos puede simular un crédito de $800.000 en 36 cuotas, y conocer de antemano cuánto deberá pagar por mes antes de confirmarlo.

Banco Nación: préstamos digitales en hasta 72 cuotas

Los titulares que perciben sus haberes en el Banco Nación también pueden acceder a estos créditos especiales desde el home banking.

El paso a paso es muy similar:

Ingresar al sistema online del banco.

Acceder a la sección “Préstamos personales” .

Simular el crédito indicando el monto y la cantidad de cuotas.

Confirmar la solicitud digital.

El Banco Nación analiza automáticamente la operación y, de ser aprobada, acredita el dinero en la cuenta del solicitante en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

Los plazos de devolución son flexibles: entre 12 y 72 meses, siempre con cuotas fijas en pesos descontadas de manera automática de la cuenta del beneficiario.

ANSES_pensiones

Requisitos para acceder al crédito ANSES

Para poder solicitar los préstamos en cualquiera de las entidades habilitadas, los titulares deben cumplir con ciertas condiciones básicas:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilado/pensionado de ANSES .

Percibir los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada .

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina .

Contar con historial crediticio favorable .

No superar ingresos equivalentes al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.

¿Cuánto dinero se puede pedir y cómo se calculan las cuotas?

Los montos disponibles dependen de la entidad bancaria y del perfil crediticio del solicitante.

En general, los créditos alcanzan hasta los $2.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses.

El simulador online del home banking permite calcular el valor de la cuota antes de confirmar la operación. Por ejemplo:

Un crédito de $500.000 en 24 cuotas puede tener un costo aproximado de $40.000 mensuales .

Un crédito de $1.000.000 en 48 cuotas podría rondar los $55.000 por mes.

Estos valores son estimativos y varían según la tasa de interés vigente en cada banco.

Ventajas de los créditos ANSES septiembre 2025

Gestión 100% digital : no es necesario ir a la sucursal.

Acreditación rápida : el dinero se deposita en hasta 48 horas hábiles.

Montos altos disponibles : hasta $2.000.000 según perfil.

Plazos flexibles : devolución en hasta 72 meses.

Compatibilidad con prestaciones ANSES: AUH, SUAF, jubilados y pensionados pueden solicitarlos.

Qué tener en cuenta antes de pedir el crédito

Si bien el acceso es sencillo, los especialistas recomiendan simular siempre la cuota antes de confirmar. De esta manera, cada beneficiario puede evaluar si el monto solicitado es acorde a sus ingresos y evitar problemas futuros.

También es importante recordar que el banco analiza el historial crediticio y puede rechazar la operación en caso de deudas impagas o irregularidades.

Septiembre: mes de aumentos, bonos y créditos

Los créditos llegan en un contexto donde los beneficiarios de ANSES ya cuentan con otras medidas:

Aumento del 1,9% en jubilaciones y asignaciones.

Bono de $70.000 para jubilados con haberes mínimos.

AUH y Tarjeta Alimentar , que refuerzan el ingreso de las familias con hijos.

Cobro del 20% retenido de AUH 2024 mediante la presentación de la libreta.

De esta manera, septiembre se transforma en un mes clave: no solo por los aumentos y bonos, sino también por la posibilidad de acceder a créditos rápidos y digitales para enfrentar gastos cotidianos.