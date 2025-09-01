La noticia más esperada de ANSES para jubilados y pensionados

Jubilación mínima: $390.277,17 (compuesta por $320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 de haber + $70.000 de bono).

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02 ($224.194,02 de haber + $70.000 de bono).

PNC por madre de siete hijos o más: $390.277,17 ($320.277,17 de haber + $70.000 de bono).

Jubilación máxima: $2.155.162,17 (sube desde $2.114.977,6 en agosto).

De esta manera, el refuerzo garantiza que ningún jubilado que cobre la mínima perciba menos de $390.277,17 en septiembre.

Quiénes acceden al bono extraordinario de $70.000

El refuerzo de ingresos está dirigido a los sectores más vulnerables del sistema previsional. Según lo informado por ANSES, podrán cobrarlo:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o por vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la PNC por madres de siete hijos o más.

Sin embargo, no todos percibirán el monto completo. La regla clave es el haber mínimo:

Quienes cobren hasta $320.277,17 , recibirán el bono total de $70.000.

Quienes perciban entre $320.277,17 y $390.277,17, cobrarán un monto proporcional, de forma que su ingreso total llegue a $390.277,17.

Esto significa que el bono funciona como una especie de "piso de ingresos" para jubilados y pensionados de menores recursos.

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El cronograma de septiembre contempla las nuevas fechas de cobro, que varían según la terminación del DNI y el tipo de beneficio. Los pagos se realizarán entre el 8 y el 26 de septiembre.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Contexto económico y previsional

El incremento del 1,9% en septiembre es el resultado de la aplicación de la nueva fórmula de movilidad basada en la inflación medida por el INDEC. Este mecanismo reemplazó al esquema anterior, que combinaba salarios y recaudación tributaria.

La decisión de vincular los aumentos a la inflación busca evitar la pérdida del poder de compra en los haberes jubilatorios. Sin embargo, algunos especialistas señalan que los bonos extraordinarios, si bien aportan un alivio inmediato, no son parte del haber permanente y por lo tanto no se incorporan a la base de cálculo para futuros aumentos.

En este sentido, septiembre marca un mes clave para los jubilados y pensionados: no solo por la actualización de haberes y el pago del bono, sino también porque se espera que el Gobierno defina si continuará con estas medidas de refuerzo en los próximos meses.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Los jubilados y pensionados deben recordar que:

El pago se acredita automáticamente en las cuentas bancarias habituales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El bono de $70.000 también se depositará en la misma fecha de cobro del haber jubilatorio .

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de pago a través de la página oficial de ANSES (www.anses.gob.ar), en la sección "Calendarios de pago".

El cronograma es inamovible, por lo que no habrá adelantos ni postergaciones, salvo feriados.

El desafío de la jubilación en la Argentina

La realidad previsional argentina enfrenta desafíos estructurales: la inflación golpea con fuerza a los adultos mayores, que destinan gran parte de sus ingresos a medicamentos, alimentos y servicios básicos.

Si bien los aumentos por IPC buscan acompañar la suba de precios, los especialistas advierten que los haberes siguen siendo bajos en comparación con la canasta básica del jubilado, estimada en valores superiores a los $500.000.

En este contexto, los bonos extraordinarios son percibidos como una medida paliativa. Para los beneficiarios, la llegada del refuerzo de $70.000 representa un alivio inmediato en sus bolsillos, aunque la preocupación de fondo sigue siendo la sustentabilidad del sistema previsional a largo plazo.

Opiniones de los jubilados

En distintos puntos del país, jubilados y pensionados expresaron sensaciones encontradas. Mientras algunos valoran que el bono "les permite llegar a fin de mes", otros remarcan que la ayuda no alcanza.

“Es un respiro, pero todo sube. La plata se va rápido en remedios y comida”, señaló Eduardo, de 72 años, al salir de un banco en Córdoba.

Por su parte, Marta, jubilada de la mínima en Buenos Aires, aseguró: “El bono ayuda, pero necesitamos aumentos reales en la jubilación. No podemos depender siempre de pagos extraordinarios”.