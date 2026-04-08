La noche de amor de Francisco Tinelli con una misteriosa morocha y la rara complicación en un boliche
El hijo de Marcelo Tinelli, Francisco Tinelli, fue visto junto a una joven en una discoteca pero su ingreso al lugar se vio dificultoso durante unos minutos. Enterate.
8 abr 2026, 14:20
La noche de amor de Francisco Tinelli con una misteriosa morocha y la rara complicación en un boliche
El clan Tinelli siempre es foco de miradas y la atención de todos. Sin embargo, uno de los integrantes de la famosa familia que conserva desde siempre un perfil bajo es Francisco Tinelli.
Sin embargo, durante el último fin de semana, el hijo de Marcelo Tinelli se mostró en público muy bien acompañado, al ir de madrugada a una conocida discoteca de la zona de Costanera en Buenos Aires.
Pero esa salida de diversión al principio se vio un poco complicada ya que Fran Tinelli se presentó en la discoteca alrededor de las 4 de la mañana y debido al avanzado horario para acceder el personal de seguridad del local no lo dejaba que ingrese.
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Luego de volver a su auto y realizar una serie de llamados para poder habilitar su paso, finalmente Fran Tinelli fue autorizado a ingresar al local bailable alrededor de las 4:30 y muy bien acompañado por una joven morocha, según indicaron en el programa Puro Show (El Trece).
"No lo dejaban entrar a la hora que llegó. Tuvo que ir a su auto, hablar con algunos contactos y ahí sí lo dejaron entrar", precisó Matías Vázquez con las imágenes de Fran acompañado por una joven en la puerta de la discoteca hablando con el personal de seguridad.
Y ya en el enterior del lugar tras ser autorizados a entrar, los dos se mostraron juntos y apasionados: "Se lo vio bailando y muy acaremelados", agregó el conductor sobre la salida romántica del hijo de Marcelo Tinelli.
Francisco Tinelli y sus romances lejos del ruido mediático
Francisco Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, es conocido por mantener un perfil bajo en los medios, alejándose de la exposición pública típica de su familia. A pesar de esto, sus relaciones sentimentales han captado atención ocasional en la prensa argentina.
Francisco, de 28 años, evita los escándalos y se enfoca en actividades como DJ, modelaje para Ginebra, la marca de su hermana Micaela, y un restaurante de handrolls en Belgrano desde 2024. Aunque ha tenido menciones por tensiones familiares o rumores económicos, prefiere la privacidad y no busca cámaras.
Su relación más pública comenzó en 2017 con la modelo Martina Villar, con apariciones familiares en eventos como desfiles y el BAFWeek, vínculo que duró hasta 2022, durante cuatro años, y se mostraron como una pareja millennial con estilo en redes y vacaciones en Punta del Este.
Tras la separación de Villar, en 2022 Francisco presentó a Valentina Liberman en un viaje familiar a Uruguay con Marcelo, Candelaria y otros familiares.
Sin embargo, tras varios meses sin mostrarse juntos en público, ahora el joven volvió a aparecer bien acompañado en una discoteca y disfrutando de una noche de música, diversión y amor.