La noche de amor de Francisco Tinelli con una misteriosa morocha y la rara complicación en un boliche

"No lo dejaban entrar a la hora que llegó. Tuvo que ir a su auto, hablar con algunos contactos y ahí sí lo dejaron entrar", precisó Matías Vázquez con las imágenes de Fran acompañado por una joven en la puerta de la discoteca hablando con el personal de seguridad.

Y ya en el enterior del lugar tras ser autorizados a entrar, los dos se mostraron juntos y apasionados: "Se lo vio bailando y muy acaremelados", agregó el conductor sobre la salida romántica del hijo de Marcelo Tinelli.

francisco tinelli con una joven en un boliche

francisco tinelli con una joven en un boliche 2

Francisco Tinelli y sus romances lejos del ruido mediático

Francisco Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, es conocido por mantener un perfil bajo en los medios, alejándose de la exposición pública típica de su familia. A pesar de esto, sus relaciones sentimentales han captado atención ocasional en la prensa argentina.

Francisco, de 28 años, evita los escándalos y se enfoca en actividades como DJ, modelaje para Ginebra, la marca de su hermana Micaela, y un restaurante de handrolls en Belgrano desde 2024. Aunque ha tenido menciones por tensiones familiares o rumores económicos, prefiere la privacidad y no busca cámaras.

Su relación más pública comenzó en 2017 con la modelo Martina Villar, con apariciones familiares en eventos como desfiles y el BAFWeek, vínculo que duró hasta 2022, durante cuatro años, y se mostraron como una pareja millennial con estilo en redes y vacaciones en Punta del Este.

Tras la separación de Villar, en 2022 Francisco presentó a Valentina Liberman en un viaje familiar a Uruguay con Marcelo, Candelaria y otros familiares.

Sin embargo, tras varios meses sin mostrarse juntos en público, ahora el joven volvió a aparecer bien acompañado en una discoteca y disfrutando de una noche de música, diversión y amor.