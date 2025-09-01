CRÉDITOS para beneficiarios de ANSES: cómo obtener hasta $3.000.00

Cada grupo tiene diferentes condiciones de acceso, montos máximos y plazos de devolución. En todos los casos, la cuota se descuenta automáticamente del pago mensual, evitando gestiones adicionales y riesgos de incumplimiento.

¿Cómo funciona el simulador de préstamos online?

Uno de los puntos más destacados de estas líneas es el simulador de préstamos, disponible en plataformas como Mayores Activos. Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:

Calcular el valor exacto de la cuota mensual según el monto y plazo elegido.

Conocer el importe máximo disponible en función de sus ingresos.

Comparar diferentes escenarios de pago antes de confirmar la solicitud.

Su uso es clave porque brinda transparencia y seguridad, permitiendo que cada solicitante sepa de antemano cuánto deberá pagar.

¿Cómo solicitar el crédito desde el celular o computadora?

El trámite puede completarse en pocos minutos de forma digital:

Ingresar con usuario y clave a Tu Banco o Mayores Activos .

Seleccionar la opción “Préstamos” y luego la alternativa disponible.

Usar el simulador para confirmar el monto y plazo.

Validar la solicitud.

Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo que puede ser de 24 horas.

Las cuotas se descuentan de manera automática de la jubilación, pensión o asignación, sin necesidad de presentar documentación en sucursal.