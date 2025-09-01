En vivo Radio La Red
Previsional
Créditos
ANSES
GRANOPORTUNIDAD

CRÉDITOS para beneficiarios de ANSES: cómo obtener hasta $3.000.00

En septiembre 2025, los créditos para beneficiarios de ANSES siguen vigentes con montos de hasta $3.000.000. Quiénes pueden acceder, cómo usar el simulador y cuál es el paso a paso para solicitarlos online.

En septiembre 2025, ANSES mantiene activas varias líneas de créditos destinadas a beneficiarios de la AUH, SUAF y jubilados, con montos que alcanzan hasta los $3.000.000. Estos préstamos cuentan con gestión 100% online, aprobación rápida y cuotas que se descuentan de manera automática de los haberes.

Los créditos no son otorgados por ANSES directamente, sino que están disponibles para quienes cobran prestaciones a través de la entidad y son canalizados por bancos estatales como Banco Nación y Banco Provincia. El trámite se realiza íntegramente de forma digital, sin necesidad de acudir a una sucursal.

¿Quiénes pueden pedir un crédito ANSES en septiembre 2025?

créditos cuenta dni banco provincia anses
En esta etapa, los préstamos están habilitados para:

  • Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Titulares de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

  • Jubilados y pensionados

Cada grupo tiene diferentes condiciones de acceso, montos máximos y plazos de devolución. En todos los casos, la cuota se descuenta automáticamente del pago mensual, evitando gestiones adicionales y riesgos de incumplimiento.

¿Cómo funciona el simulador de préstamos online?

Uno de los puntos más destacados de estas líneas es el simulador de préstamos, disponible en plataformas como Mayores Activos. Con esta herramienta, los beneficiarios pueden:

  • Calcular el valor exacto de la cuota mensual según el monto y plazo elegido.

  • Conocer el importe máximo disponible en función de sus ingresos.

  • Comparar diferentes escenarios de pago antes de confirmar la solicitud.

Su uso es clave porque brinda transparencia y seguridad, permitiendo que cada solicitante sepa de antemano cuánto deberá pagar.

¿Cómo solicitar el crédito desde el celular o computadora?

El trámite puede completarse en pocos minutos de forma digital:

  • Ingresar con usuario y clave a Tu Banco o Mayores Activos.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y luego la alternativa disponible.

  • Usar el simulador para confirmar el monto y plazo.

  • Validar la solicitud.

  • Una vez aprobado, el dinero se acredita en la cuenta en un plazo que puede ser de 24 horas.

Las cuotas se descuentan de manera automática de la jubilación, pensión o asignación, sin necesidad de presentar documentación en sucursal.

