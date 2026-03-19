OFICIAL: confirman qué pasará con Acompañamiento Social de ANSES desde mayo

Además, se informó que el plan está contemplado dentro del Presupuesto 2026. Esto implica que no solo seguirá activo, sino que contará con financiamiento garantizado. Pero eso no fue todo. El mismo informe reveló que las partidas destinadas a este programa tendrán un incremento real del 49,7%.

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Acompañamiento Social: a quién está dirigido este programa

El programa Acompañamiento Social tiene un perfil bien definido. Está destinado a sectores que presentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral.

Entre ellos se encuentran:

Personas mayores de 50 años

Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años

Se trata de grupos que, por distintas razones, enfrentan barreras estructurales para acceder a empleo formal. Por eso, el enfoque del programa no es la capacitación intensiva, sino el acompañamiento integral.

Actualmente, alrededor de 204.766 personas reciben este beneficio en todo el país. Cada una de ellas cobra un monto mensual de $78.000, que se paga a través de la ANSES.

Qué pasará a partir de mayo con Acompañamiento Social

La gran pregunta que circulaba entre los beneficiarios ya tiene respuesta. A partir de mayo, el programa Acompañamiento Social seguirá funcionando con normalidad. No habrá interrupciones en los pagos ni cambios estructurales en el corto plazo.

El monto mensual continuará siendo de $78.000 y se seguirá abonando a través de la ANSES. Esto significa que quienes ya están dentro del programa no deberán realizar ningún trámite adicional para seguir cobrando.

Sin embargo, las autoridades hicieron una recomendación importante: desde el Ministerio de Capital Humano insistieron en la importancia de mantener actualizados los datos personales.

Esto debe hacerse a través del Portal Empleo, la plataforma oficial utilizada para la comunicación con los beneficiarios. Allí se notifican cambios, actualizaciones y cualquier novedad relevante.

No tener los datos actualizados podría generar inconvenientes en la recepción de información o incluso en la continuidad del beneficio. Por eso, este punto se volvió central en las últimas comunicaciones oficiales.