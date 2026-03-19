OFICIAL: confirman qué pasará con Acompañamiento Social de ANSES desde mayo
El Ministerio de Capital Humano confirmó que Volver al Trabajo se reconvertirá en Vouchers Educativos, en tanto que ahora se sabe el destino de Acompañamiento Social.
Qué pasará con Acompañamiento Social de ANSES a partir de mayo (Foto: archivo).
En medio de reformas, cambios estructurales y nuevas políticas impulsadas por el Gobierno, miles de beneficiarios comenzaron a preguntarse qué sucederá con el programa Acompañamiento social a partir de mayo. Las dudas crecieron en paralelo a la transformación de otros planes sociales, especialmente aquellos vinculados al empleo y la capacitación.
Durante las últimas semanas, la incertidumbre se instaló entre quienes dependen de esta asistencia económica. El motivo fue claro: la reconversión de programas similares generó preocupación sobre posibles modificaciones, recortes o incluso eliminaciones. Sin embargo, la información oficial comenzó a arrojar algo de claridad.
Qué decidió el Gobierno sobre Acompañamiento Social
El Ministerio de Capital Humano confirmó una definición clave que llevó tranquilidad a los beneficiarios. Según datos difundidos por el portal EconoBlog, el programa Acompañamiento Social continuará vigente durante todo el año.
La decisión no fue menor. En un contexto donde múltiples planes sociales están siendo revisados, ajustados o transformados, la continuidad de este programa marcó una señal concreta de respaldo estatal hacia un sector particularmente vulnerable.
Además, se informó que el plan está contemplado dentro del Presupuesto 2026. Esto implica que no solo seguirá activo, sino que contará con financiamiento garantizado. Pero eso no fue todo. El mismo informe reveló que las partidas destinadas a este programa tendrán un incremento real del 49,7%.
Acompañamiento Social: a quién está dirigido este programa
El programa Acompañamiento Social tiene un perfil bien definido. Está destinado a sectores que presentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Entre ellos se encuentran:
Personas mayores de 50 años
Madres de cuatro o más hijos menores de 18 años
Se trata de grupos que, por distintas razones, enfrentan barreras estructurales para acceder a empleo formal. Por eso, el enfoque del programa no es la capacitación intensiva, sino el acompañamiento integral.
Actualmente, alrededor de 204.766 personas reciben este beneficio en todo el país. Cada una de ellas cobra un monto mensual de $78.000, que se paga a través de la ANSES.
Qué pasará a partir de mayo con Acompañamiento Social
La gran pregunta que circulaba entre los beneficiarios ya tiene respuesta. A partir de mayo, el programa Acompañamiento Social seguirá funcionando con normalidad. No habrá interrupciones en los pagos ni cambios estructurales en el corto plazo.
El monto mensual continuará siendo de $78.000 y se seguirá abonando a través de la ANSES. Esto significa que quienes ya están dentro del programa no deberán realizar ningún trámite adicional para seguir cobrando.
Sin embargo, las autoridades hicieron una recomendación importante: desde el Ministerio de Capital Humano insistieron en la importancia de mantener actualizados los datos personales.
Esto debe hacerse a través del Portal Empleo, la plataforma oficial utilizada para la comunicación con los beneficiarios. Allí se notifican cambios, actualizaciones y cualquier novedad relevante.
No tener los datos actualizados podría generar inconvenientes en la recepción de información o incluso en la continuidad del beneficio. Por eso, este punto se volvió central en las últimas comunicaciones oficiales.