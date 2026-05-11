ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cuánto se cobra

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el monto total de estas asignaciones en $141.286. Tras el descuento del 20% que realiza el organismo para el fondo de reserva anual, el cobro mensual directo para los titulares de la AUH de ANSES y la AUE se ubica en $113.028,80 por cada menor o embarazo registrado en el sistema.

Se establece que este valor que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social puede variar en zonas desfavorables. En las provincias de la región patagónica, el importe total de la AUH de ANSES asciende a $183.672, resultando en un pago neto mensual de $146.937,60. Esta diferenciación geográfica busca compensar los mayores costos de vida en el sur del territorio nacional.

¿Qué adicionales se suman al cobro de las asignaciones este mes?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social unifica el depósito de la Tarjeta Alimentar con el haber previsional. Este subsidio extra, destinado a la compra de alimentos, se acredita de forma automática para quienes perciben la AUH de ANSES y la AUE, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de los recursos estatales en una sola fecha de cobro asignada.

Se informa además que rige el pago del Complemento Leche bajo el Plan de los Mil Días. Este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a titulares de la AUH de ANSES con hijos de hasta 3 años inclusive. El estipendio se liquida de oficio para fortalecer la nutrición en la primera infancia, sumando una suma adicional al monto base que percibe la persona gestante o el tutor a cargo.

¿Cuáles son los requisitos de salud para la Asignación por Embarazo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige la inscripción en el Programa SUMAR como condición indispensable para la AUE. Este requisito asegura que la beneficiaria cumpla con los controles prenatales y el calendario de vacunación. Al validar esta información, el organismo habilita el pago mensual, vinculando la ayuda económica con el cuidado preventivo.

Se confirma que las interesadas en acceder a esta línea de la Administración Nacional de la Seguridad Social deben presentar el Formulario PS 2.67 debidamente firmado por un profesional de la salud. La transparencia en estos procesos garantiza que la asistencia estatal llegue a las trabajadoras informales y desocupadas que requieren soporte durante el periodo de gestación, conforme a la normativa de seguridad social vigente.

¿Cómo quedó el cronograma de pagos para la AUH por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició las acreditaciones este lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema: