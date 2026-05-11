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ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cuánto se cobra

Se estableció el valor actualizado de las asignaciones sociales tras la aplicación del índice de movilidad mensual. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó los importes brutos y netos que percibirán los beneficiarios de la AUH y la Asignación por Embarazo durante el transcurso de mayo de 2026.

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ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cuánto se cobra

ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo esquema de liquidación para las familias integradas en el sistema de protección social. Se informa que la AUH de ANSES y la Asignación por Embarazo (AUE) reciben un ajuste del 3,38%, porcentaje vinculado directamente a la variación inflacionaria de marzo. Esta actualización técnica garantiza que los haberes mantengan su capacidad de cobertura frente a la canasta básica alimentaria.

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El sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social opera bajo la metodología de retención preventiva, lo que define el saldo final de bolsillo para los titulares. Se confirma que, si bien el valor nominal de la AUH de ANSES y la AUE presenta una suba, los beneficiarios acceden de forma directa al 80% de la prestación, quedando el resto supeditado al cumplimiento de las metas sanitarias y educativas que supervisa el organismo.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también coordina el pago de los complementos nutricionales que potencian el ingreso familiar. Al haber actualizado de la AUH de ANSES se le añaden los recursos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, consolidando una red de asistencia integral que se deposita en una única jornada bancaria según la terminación del documento de identidad.

¿Cuál es el haber neto de la AUH y AUE en mayo?

Bono AUE ANSES mayo 2026
ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cu&aacute;nto se cobra

ANSES confirma el monto de la AUH y AUE en mayo: cuánto se cobra

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó el monto total de estas asignaciones en $141.286. Tras el descuento del 20% que realiza el organismo para el fondo de reserva anual, el cobro mensual directo para los titulares de la AUH de ANSES y la AUE se ubica en $113.028,80 por cada menor o embarazo registrado en el sistema.

Se establece que este valor que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social puede variar en zonas desfavorables. En las provincias de la región patagónica, el importe total de la AUH de ANSES asciende a $183.672, resultando en un pago neto mensual de $146.937,60. Esta diferenciación geográfica busca compensar los mayores costos de vida en el sur del territorio nacional.

¿Qué adicionales se suman al cobro de las asignaciones este mes?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social unifica el depósito de la Tarjeta Alimentar con el haber previsional. Este subsidio extra, destinado a la compra de alimentos, se acredita de forma automática para quienes perciben la AUH de ANSES y la AUE, permitiendo que las familias dispongan de la totalidad de los recursos estatales en una sola fecha de cobro asignada.

Se informa además que rige el pago del Complemento Leche bajo el Plan de los Mil Días. Este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a titulares de la AUH de ANSES con hijos de hasta 3 años inclusive. El estipendio se liquida de oficio para fortalecer la nutrición en la primera infancia, sumando una suma adicional al monto base que percibe la persona gestante o el tutor a cargo.

¿Cuáles son los requisitos de salud para la Asignación por Embarazo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social exige la inscripción en el Programa SUMAR como condición indispensable para la AUE. Este requisito asegura que la beneficiaria cumpla con los controles prenatales y el calendario de vacunación. Al validar esta información, el organismo habilita el pago mensual, vinculando la ayuda económica con el cuidado preventivo.

Se confirma que las interesadas en acceder a esta línea de la Administración Nacional de la Seguridad Social deben presentar el Formulario PS 2.67 debidamente firmado por un profesional de la salud. La transparencia en estos procesos garantiza que la asistencia estatal llegue a las trabajadoras informales y desocupadas que requieren soporte durante el periodo de gestación, conforme a la normativa de seguridad social vigente.

¿Cómo quedó el cronograma de pagos para la AUH por DNI?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social inició las acreditaciones este lunes 11 de mayo bajo el siguiente esquema:

  • DNI 0: 11/5

  • DNI 1: 12/5

  • DNI 2: 13/5

  • DNI 3: 14/5

  • DNI 4: 15/5

  • DNI 5: 18/5

  • DNI 6: 19/5

  • DNI 7: 20/5

  • DNI 8: 21/5

  • DNI 9: 22/5

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