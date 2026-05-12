SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

Se informa que tras el incremento del 3,38%, el valor del primer rango de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social se sitúa en $70.651 por cada hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto bajo la órbita del SUAF de ANSES asciende a $230.032, valores que corresponden a la zona general del país.

Se establece que los importes varían según la zona geográfica de residencia del trabajador. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica coeficientes diferenciales para regiones desfavorables, elevando el saldo de bolsillo en provincias patagónicas. Se recomienda a los titulares del SUAF de ANSES verificar su liquidación mediante la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el tramo de ingresos en el que se encuentran encuadrados.

¿Qué topes de ingresos rigen para el SUAF este mes?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los límites individuales y colectivos para percibir las asignaciones familiares. Para mayo de 2026, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar se ubica en $5.792.488, mientras que el límite para cada integrante del núcleo familiar de forma individual se establece en $2.896.244.

Se informa que, en caso de que uno de los progenitores supere el límite individual fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, se pierde el derecho al cobro de las asignaciones del SUAF de ANSES para ese grupo familiar, independientemente de la suma total del hogar. Esta normativa técnica busca direccionar los recursos de la seguridad social a los tramos de ingresos medios y bajos del sistema formal de empleo.

¿Cuándo son las fechas de cobro del SUAF en mayo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el pago según el siguiente esquema de documentos:

DNI terminados en 0: 11/5

DNI terminados en 1: 12/5

DNI terminados en 2: 13/5

DNI terminados en 3: 14/5

DNI terminados en 4: 15/5

DNI terminados en 5: 18/5

DNI terminados en 6: 19/5

DNI terminados en 7: 20/5

DNI terminados en 8: 21/5

DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo verificar la liquidación familiar en Mi ANSES?

Se informa que los trabajadores pueden descargar el desglose de su cobro mensual desde el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.