En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
SUAF
ANSES
información clave

SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

Se oficializó la actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento por movilidad que modifica los montos por hijo y redefine las escalas para el quinto mes de 2026.

Banner Seguinos en google DESK
SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició la liquidación de las asignaciones familiares con el ajuste correspondiente al IPC de marzo. Se informa que el SUAF de ANSES recibe en mayo una suba del 3,38%, porcentaje que impacta en los haberes de los trabajadores registrados. Esta actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social se ejecuta de forma automática en los recibos de sueldo de quienes cumplen con los requisitos de la seguridad social.

Leé también ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios
anses: la confirmacion que genero alivio en muchos beneficiarios

El cronograma diseñado por la Administración Nacional de la Seguridad Social para el pago del SUAF de ANSES se coordina con el calendario de jubilaciones mínimas. Se confirma que los fondos se acreditan en las cuentas bancarias declaradas o cuentas sueldo de los beneficiarios. La medida busca garantizar que las familias integradas en el mercado laboral formal cuenten con el estipendio actualizado durante la segunda quincena de mayo.

Durante este periodo, la Administración Nacional de la Seguridad Social también supervisa los límites de Ingresos del Grupo Familiar (IGF). Se establece que el ajuste por movilidad no solo modifica el valor de la prestación del SUAF de ANSES, sino que también actualiza los topes salariales que permiten acceder al beneficio. Esta transparencia operativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social evita que los trabajadores queden excluidos del cobro por variaciones en sus ingresos nominales.

¿Cuáles son los nuevos montos del SUAF en mayo?

AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026
SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento y nuevos topes de ingreso

Se informa que tras el incremento del 3,38%, el valor del primer rango de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social se sitúa en $70.651 por cada hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto bruto bajo la órbita del SUAF de ANSES asciende a $230.032, valores que corresponden a la zona general del país.

Se establece que los importes varían según la zona geográfica de residencia del trabajador. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica coeficientes diferenciales para regiones desfavorables, elevando el saldo de bolsillo en provincias patagónicas. Se recomienda a los titulares del SUAF de ANSES verificar su liquidación mediante la plataforma Mi ANSES, donde se detalla el tramo de ingresos en el que se encuentran encuadrados.

¿Qué topes de ingresos rigen para el SUAF este mes?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los límites individuales y colectivos para percibir las asignaciones familiares. Para mayo de 2026, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar se ubica en $5.792.488, mientras que el límite para cada integrante del núcleo familiar de forma individual se establece en $2.896.244.

Se informa que, en caso de que uno de los progenitores supere el límite individual fijado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, se pierde el derecho al cobro de las asignaciones del SUAF de ANSES para ese grupo familiar, independientemente de la suma total del hogar. Esta normativa técnica busca direccionar los recursos de la seguridad social a los tramos de ingresos medios y bajos del sistema formal de empleo.

¿Cuándo son las fechas de cobro del SUAF en mayo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó el pago según el siguiente esquema de documentos:

  • DNI terminados en 0: 11/5

  • DNI terminados en 1: 12/5

  • DNI terminados en 2: 13/5

  • DNI terminados en 3: 14/5

  • DNI terminados en 4: 15/5

  • DNI terminados en 5: 18/5

  • DNI terminados en 6: 19/5

  • DNI terminados en 7: 20/5

  • DNI terminados en 8: 21/5

  • DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo verificar la liquidación familiar en Mi ANSES?

Se informa que los trabajadores pueden descargar el desglose de su cobro mensual desde el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUAF ANSES
Notas relacionadas
SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar