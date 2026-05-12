Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó la jubilación mínima en $393.174,10 tras aplicar la movilidad mensual. Al sumarse el refuerzo de $70.000, el monto total de bolsillo alcanza los $463.174,10. Este valor de la Administración Nacional de la Seguridad Social es el que los jubilados encontrarán acreditado íntegramente en sus cajeros automáticos en la fecha asignada.

Se establece que el bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene un carácter diferencial para haberes medios. Se confirma que quienes perciban un estipendio superior a la mínima pero inferior al límite de $463.174, recibirán un proporcional hasta completar dicha cifra. Este mecanismo de la Administración Nacional de la Seguridad Social asegura que ningún beneficiario quede por debajo del piso de ingresos unificado de este mes.

¿Qué sucede con los jubilados que superan la mínima?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento del 3,38% a todas las escalas salariales, incluyendo los haberes máximos. Para mayo de 2026, la jubilación máxima se ubica en $2.645.689,38. Se establece que este sector no percibe el bono extraordinario, ya que la asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social se focaliza exclusivamente en los rangos de ingresos inferiores del sistema.

Se confirma que el cálculo del haber máximo funciona como referencia para los aportes de los trabajadores activos. Al actualizarse por movilidad mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social busca mantener la proporción técnica entre las distintas categorías prestatarias. Los titulares de estos haberes deben chequear su recibo digital para constatar la correcta aplicación del porcentaje de suba sobre el bruto del mes previo.

¿Cuál es el calendario de pagos para la mínima en mayo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social organiza el cobro según el último número del DNI para ordenar la atención en bancos. Las fechas son:

DNI 0: lunes 11 de mayo

DNI 1: martes 12 de mayo

DNI 2: miércoles 13 de mayo

DNI 3: jueves 14 de mayo

DNI 4: viernes 15 de mayo

DNI 5: lunes 18 de mayo

DNI 6: martes 19 de mayo

DNI 7: miércoles 20 de mayo

DNI 8 y 9: jueves 21 de mayo

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social concentra los pagos de ingresos mayores durante la última semana de mayo, iniciando el viernes 22 para los DNI 0 y 1.