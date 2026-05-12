En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAV

Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

Se estableció el esquema de ingresos definitivo para el sector pasivo correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento por movilidad y ratifica la vigencia del refuerzo extraordinario para quienes perciben la escala inferior del sistema previsional.

Banner Seguinos en google DESK
Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de mayo con una actualización del 3,38%. Se informa que este ajuste, basado en el IPC informado por el INDEC, eleva el haber básico bruto de los jubilados y pensionados. Esta medida de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores mediante actualizaciones mensuales directas.

Leé también ANSES: la confirmación que generó alivio en muchos beneficiarios
anses: la confirmacion que genero alivio en muchos beneficiarios

Se confirma además la continuidad del soporte financiero extraordinario. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el pago del bono de $70.000, suma que se otorga de forma no remunerativa para apuntalar las jubilaciones mínimas. De esta manera, el ingreso unificado para el sector de menores recursos presenta un piso de cobro que se acredita de forma conjunta en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que la totalidad de los fondos se encuentren disponibles según la terminación del documento. Se establece que el cronograma oficial considera la operatividad bancaria tras los feriados del mes, organizando las fechas de acreditación para asegurar que el incremento y el bono lleguen a los titulares en tiempo y forma.

¿Cómo se integra el haber mínimo con el bono de mayo?

aumento a jubilados mayo 2026
Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

Jubilados de ANSES: confirman el pago de $463.174 con el bono incluido

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social fijó la jubilación mínima en $393.174,10 tras aplicar la movilidad mensual. Al sumarse el refuerzo de $70.000, el monto total de bolsillo alcanza los $463.174,10. Este valor de la Administración Nacional de la Seguridad Social es el que los jubilados encontrarán acreditado íntegramente en sus cajeros automáticos en la fecha asignada.

Se establece que el bono de la Administración Nacional de la Seguridad Social tiene un carácter diferencial para haberes medios. Se confirma que quienes perciban un estipendio superior a la mínima pero inferior al límite de $463.174, recibirán un proporcional hasta completar dicha cifra. Este mecanismo de la Administración Nacional de la Seguridad Social asegura que ningún beneficiario quede por debajo del piso de ingresos unificado de este mes.

¿Qué sucede con los jubilados que superan la mínima?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento del 3,38% a todas las escalas salariales, incluyendo los haberes máximos. Para mayo de 2026, la jubilación máxima se ubica en $2.645.689,38. Se establece que este sector no percibe el bono extraordinario, ya que la asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social se focaliza exclusivamente en los rangos de ingresos inferiores del sistema.

Se confirma que el cálculo del haber máximo funciona como referencia para los aportes de los trabajadores activos. Al actualizarse por movilidad mensual, la Administración Nacional de la Seguridad Social busca mantener la proporción técnica entre las distintas categorías prestatarias. Los titulares de estos haberes deben chequear su recibo digital para constatar la correcta aplicación del porcentaje de suba sobre el bruto del mes previo.

¿Cuál es el calendario de pagos para la mínima en mayo?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social organiza el cobro según el último número del DNI para ordenar la atención en bancos. Las fechas son:

  • DNI 0: lunes 11 de mayo

  • DNI 1: martes 12 de mayo

  • DNI 2: miércoles 13 de mayo

  • DNI 3: jueves 14 de mayo

  • DNI 4: viernes 15 de mayo

  • DNI 5: lunes 18 de mayo

  • DNI 6: martes 19 de mayo

  • DNI 7: miércoles 20 de mayo

  • DNI 8 y 9: jueves 21 de mayo

¿Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social concentra los pagos de ingresos mayores durante la última semana de mayo, iniciando el viernes 22 para los DNI 0 y 1.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Bono
Notas relacionadas
Atención jubilados: Milei confirmó una decisión que genera alivio
ANSES pagará uno de los ingresos más altos del año para jubilados en junio
Comienza el pago de ANSES con aumento y bono: cuánto cobran jubilados y AUH

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar