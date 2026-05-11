ANSES activa la ayuda para garrafas en invierno: quiénes pueden recibirla

A diferencia del esquema tradicional, ya no se entrega el dinero previamente en efectivo, sino que el descuento se aplica directamente al momento de comprar la garrafa.

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, lo que permite que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial en los comercios adheridos.

De esta forma, el subsidio queda exclusivamente destinado a la compra de gas envasado.

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Cuánto cubre el Programa Hogar en invierno

El monto del beneficio varía según la época del año, la región del país y la composición del grupo familiar.

Durante gran parte del año, la asistencia equivale a aproximadamente al valor de media garrafa mensual. Sin embargo, en invierno el Gobierno suele reforzar la cobertura debido al incremento del consumo.

En algunos casos, el subsidio puede alcanzar el valor total de una garrafa de 10 kilos, especialmente en zonas de bajas temperaturas o para familias con mayores necesidades energéticas.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

El beneficio está destinado a personas que viven en hogares sin conexión a la red de gas natural y cuyos ingresos no superen determinados límites establecidos por el Gobierno.

Entre los principales grupos alcanzados aparecen:

Familias de bajos ingresos

Titulares de AUH

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de programas sociales

Hogares ubicados en zonas sin red de gas domiciliaria

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026

Uno de los cambios más importantes es que todos los usuarios deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya recibían el antiguo Programa Hogar.

El trámite permite validar la situación económica y las condiciones habitacionales de cada familia.

Requisitos principales

Estar inscripto en el ReSEF

No tener conexión a la red de gas natural

Tener ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales

Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético

Cómo anotarse al Programa Hogar

La inscripción puede realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales vinculadas a subsidios energéticos y ANSES.

Para completar el trámite, generalmente se solicita:

DNI

Número de CUIL

Datos del grupo familiar

Información del domicilio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el subsidio comienza a aplicarse en las compras habilitadas.