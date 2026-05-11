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ANSES activa la ayuda para garrafas en invierno: quiénes pueden recibirla

Con la llegada del invierno, ANSES mantiene vigente el Programa Hogar, un subsidio destinado a familias sin acceso a gas natural que necesitan comprar garrafas a menor precio.

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ANSES activa la ayuda para garrafas en invierno: quiénes pueden recibirla

ANSES activa la ayuda para garrafas en invierno: quiénes pueden recibirla

Con la llegada de las bajas temperaturas, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la continuidad del Programa Hogar, una asistencia clave destinada a familias que no tienen acceso a la red de gas natural y necesitan utilizar garrafas para calefaccionarse y cocinar.

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El beneficio se mantiene vigente junto a la Secretaría de Energía y apunta especialmente a hogares de bajos ingresos que enfrentan un mayor consumo energético durante el invierno.

A través de este programa, el Estado otorga un subsidio para cubrir parte del costo de las garrafas de 10 kilos y, en épocas de frío intenso, puede aumentar la ayuda económica para aliviar el impacto de las tarifas y del consumo estacional.

Cómo funciona el subsidio para garrafas

El Programa Hogar incorporó un nuevo sistema de asistencia basado en la digitalización del beneficio.

A diferencia del esquema tradicional, ya no se entrega el dinero previamente en efectivo, sino que el descuento se aplica directamente al momento de comprar la garrafa.

La modalidad funciona mediante billeteras virtuales y medios de pago electrónicos habilitados, lo que permite que el beneficiario acceda automáticamente a un precio diferencial en los comercios adheridos.

De esta forma, el subsidio queda exclusivamente destinado a la compra de gas envasado.

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Cuánto cubre el Programa Hogar en invierno

El monto del beneficio varía según la época del año, la región del país y la composición del grupo familiar.

Durante gran parte del año, la asistencia equivale a aproximadamente al valor de media garrafa mensual. Sin embargo, en invierno el Gobierno suele reforzar la cobertura debido al incremento del consumo.

En algunos casos, el subsidio puede alcanzar el valor total de una garrafa de 10 kilos, especialmente en zonas de bajas temperaturas o para familias con mayores necesidades energéticas.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar

El beneficio está destinado a personas que viven en hogares sin conexión a la red de gas natural y cuyos ingresos no superen determinados límites establecidos por el Gobierno.

Entre los principales grupos alcanzados aparecen:

  • Familias de bajos ingresos
  • Titulares de AUH
  • Jubilados y pensionados
  • Beneficiarios de programas sociales
  • Hogares ubicados en zonas sin red de gas domiciliaria

Requisitos para cobrar el Programa Hogar en 2026

Uno de los cambios más importantes es que todos los usuarios deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), incluso quienes ya recibían el antiguo Programa Hogar.

El trámite permite validar la situación económica y las condiciones habitacionales de cada familia.

Requisitos principales

  • Estar inscripto en el ReSEF
  • No tener conexión a la red de gas natural
  • Tener ingresos familiares inferiores a tres Canastas Básicas Totales
  • Utilizar garrafas como principal fuente de abastecimiento energético

Cómo anotarse al Programa Hogar

La inscripción puede realizarse de forma online a través de las plataformas oficiales vinculadas a subsidios energéticos y ANSES.

Para completar el trámite, generalmente se solicita:

  • DNI
  • Número de CUIL
  • Datos del grupo familiar
  • Información del domicilio

Una vez aprobada la solicitud, el beneficio se activa automáticamente y el subsidio comienza a aplicarse en las compras habilitadas.

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