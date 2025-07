Por qué ANSES no pagó la AUH en julio: las razones y cómo solucionarlo

¿Por qué ANSES no pagó la AUH en julio?

Desde ANSES aclararon que no hubo fallas en el sistema de pagos. La no acreditación de la AUH en julio se debe a cuestiones administrativas y de requisitos no cumplidos por parte de los beneficiarios.

Entre los principales motivos figuran:

Ingreso superior al límite establecido : Si el titular o su grupo familiar registra ingresos mensuales superiores a los $317.800 , automáticamente pierde el derecho a percibir la AUH . Este tope es actualizado periódicamente por ANSES y está vinculado a la evolución del salario mínimo.

Hijos mayores de 18 años : Si el hijo por el cual se cobraba el beneficio cumple 18 años , el pago cesa automáticamente , ya que la AUH está destinada exclusivamente a menores de esa edad.

Falta de presentación de la Libreta AUH: Este documento acredita que el menor cumple con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar. Si no se presenta dentro del plazo estipulado, ANSES retiene el 20% del monto mensual como penalización.

Estas situaciones pueden resolverse en muchos casos, pero es necesario que el beneficiario realice los trámites correspondientes y actualice sus datos en ANSES.

¿Qué hacer si no cobré la AUH en julio?

La primera recomendación es ingresar a la web oficial de ANSES o a la app Mi ANSES, con número de CUIL y clave de seguridad social, y revisar el estado del beneficio. En la sección “Hijos”, se puede consultar si hay notificaciones pendientes o si falta documentación.

En caso de que el beneficio haya sido suspendido por falta de la Libreta AUH, se debe descargar el formulario, completarlo con las autoridades escolares y sanitarias correspondientes, y presentarlo en una oficina de ANSES con turno previo.

Cuánto paga ANSES por la AUH en agosto 2025

En medio del contexto inflacionario, ANSES anunció un nuevo aumento para la AUH, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Así, los montos actualizados para agosto de 2025 son los siguientes:

Monto general por hijo : pasa de $111.141 a $112.919,26 .

Con retención del 20% (por falta de Libreta AUH): se abona $90.335,41 por hijo.

Cabe recordar que el 80% del monto se paga mensualmente y el 20% restante se acumula para ser abonado una vez que se presenta la Libreta con todos los requisitos.

AUH con discapacidad: cuánto se cobra en agosto

Los titulares de la AUH que tienen a su cargo hijos con discapacidad perciben un monto diferenciado, debido a las mayores necesidades económicas que implica la atención y el cuidado de personas con discapacidad.

En agosto 2025, ANSES pagará $294.200,23 por hijo con discapacidad. Para acceder a este beneficio, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y validado por la ANSES.

Asignación por Embarazo: también aumenta en agosto

Otro beneficio clave que administra ANSES es la Asignación por Embarazo para Protección Social, dirigida a mujeres embarazadas sin cobertura de obra social, en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Este beneficio, que se paga a partir de la 12ª semana de gestación, tendrá en agosto un monto de $90.348,65, en línea con el incremento aplicado a la AUH.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

La presentación de la Libreta AUH es obligatoria una vez al año y se realiza para acreditar escolaridad, controles de salud y vacunación del menor.

Pasos para realizar el trámite:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos” y luego a “Libreta AUH” .

Verificar si hay información cargada.

Si falta completar alguno de los ítems, descargar el formulario , imprimirlo y llevarlo al centro de salud o escuela correspondiente para su validación.

Una vez completo, sacar turno en ANSES y presentarlo en forma presencial.

También puede cargarse en línea, según disponibilidad en la plataforma digital.

La importancia de mantener los datos actualizados

Para evitar la suspensión del beneficio, es clave que los titulares mantengan actualizados todos sus datos personales y del grupo familiar en ANSES. Esto incluye:

Información del estado civil.

Declaración de hijos y convivencia.

Ingresos del grupo familiar.

Cambios de domicilio o teléfono.

Los datos deben coincidir con los registros del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la AFIP, ya que cualquier discrepancia puede derivar en la suspensión automática del beneficio.

Una red de contención, pero con condiciones

La Asignación Universal por Hijo sigue siendo un instrumento fundamental de contención social. Sin embargo, el acceso al beneficio no es automático: está sujeto a condiciones claras y actualizaciones periódicas. La falta de pago en julio no se trató de una falla del sistema, sino de requisitos que no fueron cumplidos a tiempo o correctamente.

Por eso, la clave para seguir cobrando es mantenerse informado, cumplir con la presentación de documentación en tiempo y forma, y tener los datos familiares y económicos actualizados. En tiempos de incertidumbre económica, cada peso cuenta, y la AUH representa un alivio indispensable para millones de hogares argentinos.