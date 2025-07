Moria Casán volvió a disparar contra Susana Giménez: "Le gustan las mujeres y no se anima a salir del clóset"

Durante la entrevista, Pepe Ochoa -quien reemplaza a Yanina Latorre en la conducción mientras está de vacaciones- le preguntó: “¿Por qué sentís que Susana ahora sale a hablar así de Alfano que le dice piojosa?”.

“Porque le gustarán las minas. Para mí le gustan las minas y no se anima a salir del clóset”, disparó sin filtro la Lengua Karateca.

Majo Martino, ahí, le preguntó: “¿Vos decís que le gustan las mujeres?”. A lo que Moria respondió: “No, le pueden gustar las mujeres y los hombres. Eso es hablar sobre una percepción mía de acuerdo a una mujer que siempre fue muy competitiva con respecto a las mujeres como somos todas”.

Finalmente, Moria recordó cómo fue compartir escenario con Susana en sus comienzos: “Ella creo que ejerció un lugar de poder porque se la mimaba mucho, tenía toda la revista Gente a su favor. Yo empecé cuando ella ya era un star. Incluso en el teatro yo iba a la izquierda de ella en el teatro porque era mi nombre siempre fue primero y cambiábamos”.

Rituales, hechizos y misterio: Susana Giménez expuso a Graciela Alfano

En los últimos días, Susana Giménez se vio envuelta en una inesperada controversia con Graciela Alfano. Todo comenzó tras el estreno de la serie biográfica sobre la vida de Carlos Saúl Menem, que reavivó viejas historias del mundo del espectáculo.

En uno de los episodios de la ficción aparece el personaje de María Julia Alsogaray, junto a la icónica tapa de la revista Noticias en la que posó de manera provocativa con un lujoso tapado de piel.

Fue entonces cuando Graciela Alfano aseguró públicamente que ese abrigo le pertenecía, lo que generó una fuerte reacción por parte de Susana Giménez, quien salió a desmentirla sin filtros.

En una entrevista con LAM (América TV), la diva estalló contra la ex vedette. "Me cansé de esta mina.... ya me hizo tantas cosas... brujerías, inmundicias, como las que hace siempre. Que no hable más de mí. Siempre me envidió. Me trató de matar, de hacer brujerías, y no lo logró... ni lo va a lograr. ¡No tiene talento!", expresó con contundencia.

Durante el programa conducido por Ángel de Brito, Susana hizo referencia a una historia muy conocida en el ambiente artístico, relacionada con un supuesto “trabajo” esotérico que Alfano habría realizado contra el diseñador Jorge Ibáñez.

¿Qué brujería le hizo Graciela Alfano a Jorge Ibáñez?

En 2011 salió a la luz que Vicenta D’Amico fue quien ayudó al diseñador Jorge Ibáñez en uno de los episodios más inquietantes de su vida. El hecho ocurrió en 2003, cuando recibió en su atelier una caja dirigida a su nombre. Al abrirla, se encontró con un contenido perturbador: uno de los vestidos que él había regalado a Graciela Alfano, cubierto con “excremento de caballo, sangre, fotos, barro y velas negras”.

"Él la abrió, vio una parte, se asustó y la cerró", relató Vicenta, quien presenció el momento y decidió intervenir. Según relató en una nota con Intrusos, se trataba de un “trabajo” de brujería, por lo que tomó la decisión de deshacerlo de inmediato: llevó la caja al mar y realizó un ritual para liberarlo de esa energía.

El gesto fue interpretado como una acción cargada de negatividad, enviada con intenciones oscuras. Aunque el vestido provenía de Alfano y estaba rodeado de elementos típicos de prácticas esotéricas, nunca se confirmó oficialmente que ella fuera la responsable directa del envío ni que estuviera involucrada en el hecho.