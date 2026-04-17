Sandra Pettovello confirmó el mejor beneficio para beneficiarios de ANSES

La intención oficial detrás de este cambio fue clara: evitar que los ingresos pierdan poder adquisitivo frente a una inflación persistente. Sin embargo, en la práctica, los ajustes continúan corriendo por detrás de la dinámica de precios, aunque con menor rezago que en el sistema anterior.

Bajo este esquema, cada variación inflacionaria impacta de forma casi inmediata en los ingresos. Esto implica que los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones dependen directamente de la evolución mensual del costo de vida, lo que vuelve aún más sensibles los datos del INDEC.

Cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios en mayo de 2026

Con el nuevo ajuste confirmado, los haberes experimentarán una actualización que, si bien representa un alivio parcial, queda condicionada por la continuidad de los bonos extraordinarios que el Gobierno viene otorgando de forma discrecional.

Los montos estimados para mayo son los siguientes:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

$463.174,10 PUAM: $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones no contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10

$393.174,10 Pensión para madres de siete hijos con bono: $463.174,10

$463.174,10 Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31

$141.285,31 AUH por discapacidad: $460.044,10

En este escenario, el bono extraordinario continúa siendo un factor clave para sostener los ingresos reales, especialmente en los niveles más bajos de la escala previsional. Sin ese refuerzo, los haberes quedarían considerablemente más expuestos frente a la inflación.

Inflación de marzo: una aceleración que preocupa

El dato de marzo marcó un punto de inflexión en la tendencia que venía mostrando la inflación en los primeros meses del año. El 3,4% registrado no solo superó el 2,9% de febrero, sino que además se convirtió en el índice mensual más alto desde marzo de 2025, cuando se había alcanzado el 3,7%.

Este repunte encendió señales de alerta entre analistas y autoridades, ya que interrumpe el sendero de desaceleración que se buscaba consolidar. En términos acumulados, el primer trimestre cerró con una inflación del 9,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,6%.

Detrás de esta aceleración aparecen varios factores que se combinaron para presionar sobre los precios:

Aumento de combustibles , con impacto directo en transporte y logística.

, con impacto directo en transporte y logística. Tensiones internacionales , particularmente en Medio Oriente, que influyeron en el valor del petróleo.

, particularmente en Medio Oriente, que influyeron en el valor del petróleo. Subas estacionales, como las vinculadas al inicio del ciclo lectivo, que afectan rubros como educación e indumentaria.

A esto se suma el comportamiento de los precios regulados, que mostraron un incremento del 5,1%, impulsado por ajustes en tarifas de servicios públicos, transporte y otros componentes clave del gasto familiar.

El peso de los precios regulados en el bolsillo

Uno de los aspectos más relevantes del último informe fue el fuerte avance de los llamados precios regulados, que suelen depender de decisiones gubernamentales o ajustes programados.

Durante marzo, este segmento registró una suba significativamente superior al promedio general, lo que impacta de manera directa en los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a servicios básicos.

Transporte, tarifas de electricidad, gas y educación fueron algunos de los rubros que lideraron los incrementos. En consecuencia, el efecto combinado de estos aumentos reduce el margen de mejora que podrían generar las actualizaciones de haberes.

Calendario de pagos: lo que se espera para mayo

Mientras se consolidan los nuevos montos, la ANSES se prepara para publicar el cronograma de pagos correspondiente al mes de mayo. Como es habitual, las fechas estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

El esquema previsto seguiría la lógica tradicional:

Jubilaciones y pensiones mínimas: se acreditan durante la segunda semana del mes.

se acreditan durante la segunda semana del mes. Haberes superiores al mínimo: comienzan a pagarse a partir de la tercera semana.

comienzan a pagarse a partir de la tercera semana. Asignaciones familiares y universales: se distribuyen en fechas escalonadas a lo largo del mes.

Este orden busca garantizar una distribución más eficiente de los pagos y evitar congestiones en el sistema financiero.

Un equilibrio frágil entre ingresos e inflación

El escenario que se proyecta para mayo refleja una realidad compleja: los aumentos en los haberes logran acompañar parcialmente la inflación, pero no alcanzan a compensar completamente la pérdida acumulada.

Si bien el esquema de actualización mensual representa una mejora respecto del sistema anterior, la persistencia de aumentos en rubros clave mantiene la presión sobre el poder adquisitivo.

En este contexto, la continuidad de medidas complementarias como los bonos resulta determinante, aunque también introduce un componente de incertidumbre, ya que su otorgamiento depende de decisiones políticas y no de un mecanismo automático.

Perspectivas: qué esperar en los próximos meses

Con la inflación aún lejos de niveles bajos y estables, el comportamiento de los precios seguirá siendo el principal factor que determine la evolución de los ingresos previsionales.

Los próximos datos del INDEC serán clave para anticipar los aumentos de junio y julio, en un escenario donde cada décima de inflación tiene un impacto directo en millones de hogares.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta el desafío de sostener el equilibrio fiscal sin deteriorar aún más el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, una tarea que requiere ajustes finos en un contexto económico todavía inestable.