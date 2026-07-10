Con Lamine Yamal y Kevin De Bruyne: España y Bélgica se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026

El cuadro de los cuartos de final de la cita ecuménica norteamericana entrega un atrapante duelo de potencias europeas en busca de un lugar entre los cuatro mejores del planeta. Este viernes, las selecciones de España y Bélgica se medirán desde las 16:00 en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado conducido por Luis de la Fuente llega consolidado como uno de los máximos candidatos tras liderar el Grupo H, golear 3-0 a Austria en dieciseisavos y viene de superar un durísimo cruce de octavos de final ante Portugal, al que venció 1-0 con un agónico gol de Mikel Merino. El ganador de este choque se medirá en semifinales con Francia, que ayer eliminó a Marruecos ganando 2-0. El encuentro se podrá seguir directo en la pantalla de D Sports.