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Con Lamine Yamal y Kevin De Bruyne: España y Bélgica se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial 2026

España y Bélgica se miden en Los Ángeles buscando transformarse en el próximo rival de Francia en la semifinal del Mundial 2026. ¿Quién ganará?

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Fotos: Reuters 

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El cuadro de los cuartos de final de la cita ecuménica norteamericana entrega un atrapante duelo de potencias europeas en busca de un lugar entre los cuatro mejores del planeta. Este viernes, las selecciones de España y Bélgica se medirán desde las 16:00 en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El combinado conducido por Luis de la Fuente llega consolidado como uno de los máximos candidatos tras liderar el Grupo H, golear 3-0 a Austria en dieciseisavos y viene de superar un durísimo cruce de octavos de final ante Portugal, al que venció 1-0 con un agónico gol de Mikel Merino. El ganador de este choque se medirá en semifinales con Francia, que ayer eliminó a Marruecos ganando 2-0. El encuentro se podrá seguir directo en la pantalla de D Sports.

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En la otra vereda, el conjunto belga llega a este compromiso con la ilusión de emular la campaña histórica lograda en la edición de Rusia 2018. Los dirigidos técnicamente por Rudi García tuvieron un andar sumamente combativo en el certamen, clasificando como líderes del Grupo G, revirtiendo un épico 0-2 ante Senegal en dieciseisavos y viniendo de golear 4-1 a Estados Unidos en los octavos de final. Con figuras de la talla de Kevin De Bruyne y el buen momento goleador de sus atacantes, los Diablos Rojos buscarán dar el golpe en suelo estadounidense bajo la estricta tutela de la terna arbitral que estará encabezada por el réferi inglés Michael Oliver.

Las miradas del mundo futbolístico se posan sobre el césped de Los Ángeles para un compromiso de eliminación directa que promete emociones de principio a fin.

Las posibles formaciones de España y Bélgica para el partido del Mundial

Las alineaciones para saltar al terreno de juego del Estadio Los Ángeles se perfilan con los siguientes protagonistas desde el inicio:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

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