Sorpresa para AUH de ANSES: Sandra Pettovello anunció el mejor aumento en abril

Por su parte, los trabajadores registrados que cobran a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también ven reflejada esta actualización. En el primer rango de ingresos, la asignación por hijo se ubica en $68.341, mientras que el beneficio por hijo con discapacidad asciende a $222.511.

Estos valores consolidan un esquema escalonado, donde el monto percibido depende tanto de la condición laboral como de las características del grupo familiar.

Bonos y refuerzos: el complemento clave del ingreso

Más allá del haber principal, abril se caracteriza por la continuidad de dos beneficios adicionales fundamentales: la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Estos programas cumplen un rol esencial en la economía cotidiana de los hogares, ya que están destinados a cubrir necesidades básicas como la alimentación y la nutrición en la primera infancia.

El Complemento Leche vuelve a actualizarse

Uno de los puntos más relevantes del mes es la actualización del Complemento Leche del Plan de los Mil Días, una política pública orientada a garantizar la nutrición de niños pequeños y personas gestantes.

Este beneficio, que se ajusta mensualmente en línea con la movilidad de las asignaciones, alcanza en abril los $51.547. Está dirigido a:

Familias que cobran AUH con hijos de hasta 3 años

Titulares de la asignación por embarazo

El objetivo central es asegurar el acceso a leche y alimentos esenciales, en una etapa crítica del desarrollo infantil.

Tarjeta Alimentar: montos que se mantienen estables

En paralelo, la Tarjeta Alimentar continúa vigente como uno de los pilares del sistema de asistencia social. A diferencia del Complemento Leche, sus montos no registran modificaciones desde 2024, aunque siguen representando un ingreso significativo.

Los valores actuales son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Una de las ventajas más importantes es que este beneficio es completamente compatible con la AUH y el Complemento Leche, lo que permite a las familias acumular ingresos y mejorar su capacidad de consumo.

Una red de asistencia que busca sostener el consumo

La combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche configura una red de ingresos múltiples que apunta a sostener el consumo básico en los sectores más afectados por la situación económica.

En términos prácticos, una familia con dos hijos pequeños puede percibir:

AUH por cada hijo

Tarjeta Alimentar correspondiente

Complemento Leche si alguno tiene menos de 3 años

Este esquema multiplica el ingreso mensual, generando un alivio parcial frente a los aumentos de precios en alimentos y servicios.

Sin embargo, especialistas advierten que, si bien los incrementos ayudan, la dinámica inflacionaria sigue siendo un factor determinante que condiciona el impacto real de estas medidas.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en abril

Como cada mes, la ANSES estableció un cronograma de pagos organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario para abril quedó definido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de abril

10 de abril DNI terminados en 1: 13 de abril

13 de abril DNI terminados en 2: 14 de abril

14 de abril DNI terminados en 3: 15 de abril

15 de abril DNI terminados en 4: 16 de abril

16 de abril DNI terminados en 5: 17 de abril

17 de abril DNI terminados en 6: 20 de abril

20 de abril DNI terminados en 7: 21 de abril

21 de abril DNI terminados en 8: 22 de abril

22 de abril DNI terminados en 9: 23 de abril

El esquema escalonado busca evitar aglomeraciones y garantizar una distribución ordenada de los pagos en todo el país.

El impacto social de las asignaciones

Las asignaciones familiares, y en particular la AUH, representan uno de los instrumentos más importantes de política social en Argentina. Desde su implementación, han contribuido a reducir los niveles de pobreza infantil y mejorar indicadores vinculados a la salud y la educación.

En la actualidad, millones de niños, niñas y adolescentes dependen directa o indirectamente de estos ingresos. Por eso, cada actualización en los montos genera una expectativa significativa entre los beneficiarios.

Además, programas como el Plan de los Mil Días refuerzan la mirada integral del Estado, enfocándose en las etapas más sensibles del desarrollo humano.

Desafíos hacia adelante

A pesar de los incrementos anunciados, el contexto económico plantea interrogantes sobre la capacidad de estas medidas para sostener el poder adquisitivo en el mediano plazo.

El principal desafío radica en mantener el equilibrio entre la actualización de los haberes y la evolución de los precios, especialmente en rubros esenciales como alimentos, transporte y servicios.

También se pone en debate la necesidad de revisar periódicamente los montos de programas como la Tarjeta Alimentar, que permanecen congelados desde hace más de un año.