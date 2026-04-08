Becas Progresar 2026: el plazo que vence en abril y podés perder si no te anotás

Inicio: 27 de marzo

27 de marzo Cierre: 24 de abril

Está dirigida a estudiantes que estén cursando el nivel secundario y necesiten apoyo económico para completar sus estudios.

Progresar Superior (terciario y universitario)

Inicio: 6 de abril

6 de abril Cierre: 30 de abril

Incluye a estudiantes de carreras universitarias, terciarias y también de Enfermería, una de las áreas priorizadas.

Progresar Formación Profesional

Inicio: 27 de abril

27 de abril Cierre: 27 de noviembre

Apunta a quienes quieran capacitarse en oficios o cursos de formación laboral avalados por el Ministerio de Capital Humano.

Becas_Progresar

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

Según confirmaron desde el Gobierno, el monto del beneficio se mantiene sin cambios respecto al año pasado:

$35.000 mensuales por estudiante

El pago se realiza a través de la ANSES, como ocurre habitualmente con este programa.

Cómo anotarse a las Becas Progresar

Antes de iniciar la inscripción, las autoridades recomiendan verificar el acceso a la plataforma oficial:

Ingresar a Mi Argentina

Confirmar usuario y contraseña

Tener actualizados los datos personales

La inscripción se realiza de manera online y es fundamental completar todos los pasos dentro del plazo correspondiente a cada línea.

Un dato clave: habrá otra oportunidad en 2026

Como en años anteriores, el programa tendrá dos convocatorias:

Primera convocatoria: marzo/abril (actual)

marzo/abril (actual) Segunda convocatoria: entre agosto y septiembre

Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que no conviene esperar, ya que los cupos y evaluaciones pueden variar según cada etapa.

Por qué es clave anotarse ahora

Con varias líneas ya en marcha y fechas de cierre próximas, abril se convierte en un mes decisivo para miles de jóvenes.

Quienes no se inscriban a tiempo podrían quedar fuera del cobro durante varios meses, por lo que iniciar el trámite cuanto antes es fundamental para asegurar el beneficio.