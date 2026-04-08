Becas Progresar 2026: el plazo que vence en abril y podés perder si no te anotás
El Ministerio de Capital Humano confirmó el calendario completo de inscripción para las Becas Progresar 2026. Con varias líneas ya en marcha y otras a punto de cerrar, miles de estudiantes aún están a tiempo de anotarse para cobrar hasta $35.000 mensuales a través de ANSES.
Becas Progresar 2026: el plazo que vence en abril y podés perder si no te anotás
La Secretaría de Educación oficializó las fechas clave de la primera convocatoria del año, que abarca a estudiantes de nivel secundario, superior y formación profesional. Como ocurre cada ciclo, el programa busca acompañar a jóvenes para que terminen sus estudios, continúen su formación académica o accedan a capacitación laboral.
En este contexto, abril se vuelve un mes decisivo: algunas líneas ya están abiertas, mientras que otras tienen fecha límite en pocos días, lo que genera un escenario de urgencia para quienes aún no iniciaron el trámite.
Becas Progresar 2026: fechas de inscripción línea por línea
El cronograma oficial establece distintas fechas según el tipo de beca:
Progresar Obligatorio (secundario)
Inicio: 27 de marzo
Cierre: 24 de abril
Está dirigida a estudiantes que estén cursando el nivel secundario y necesiten apoyo económico para completar sus estudios.
Progresar Superior (terciario y universitario)
Inicio: 6 de abril
Cierre: 30 de abril
Incluye a estudiantes de carreras universitarias, terciarias y también de Enfermería, una de las áreas priorizadas.
Progresar Formación Profesional
Inicio: 27 de abril
Cierre: 27 de noviembre
Apunta a quienes quieran capacitarse en oficios o cursos de formación laboral avalados por el Ministerio de Capital Humano.
Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026
Según confirmaron desde el Gobierno, el monto del beneficio se mantiene sin cambios respecto al año pasado:
$35.000 mensuales por estudiante
El pago se realiza a través de la ANSES, como ocurre habitualmente con este programa.
Cómo anotarse a las Becas Progresar
Antes de iniciar la inscripción, las autoridades recomiendan verificar el acceso a la plataforma oficial:
Ingresar a Mi Argentina
Confirmar usuario y contraseña
Tener actualizados los datos personales
La inscripción se realiza de manera online y es fundamental completar todos los pasos dentro del plazo correspondiente a cada línea.
Un dato clave: habrá otra oportunidad en 2026
Como en años anteriores, el programa tendrá dos convocatorias:
Primera convocatoria: marzo/abril (actual)
Segunda convocatoria: entre agosto y septiembre
Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que no conviene esperar, ya que los cupos y evaluaciones pueden variar según cada etapa.
Por qué es clave anotarse ahora
Con varias líneas ya en marcha y fechas de cierre próximas, abril se convierte en un mes decisivo para miles de jóvenes.
Quienes no se inscriban a tiempo podrían quedar fuera del cobro durante varios meses, por lo que iniciar el trámite cuanto antes es fundamental para asegurar el beneficio.