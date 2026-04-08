AUH ANSES en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia

El “combo” de abril con tres hijos: cuánto se cobra

Para una familia con tres hijos (al menos uno menor de 3 años), el ingreso mensual se compone así:

AUH (3 hijos) : $327.996

: $327.996 Tarjeta Alimentar (3 hijos) : $108.062

: $108.062 Complemento Leche (1 hijo): $51.547

Total estimado: $487.605

Si hay más de un hijo menor de 3 años, el monto aumenta:

Complemento Leche (2 hijos) : $103.094, Total: $539.152

: $103.094, Total: $539.152 Complemento Leche (3 hijos): $154.641, Total: $590.699

Esto convierte al beneficio en uno de los ingresos más importantes para hogares con niños en la primera infancia.

ANSES_SUAF

Cómo consultar la liquidación

Para verificar si cobrás el Complemento Leche:

Entrá a Mi ANSES

Seleccioná “Hijos”

Hacé clic en “Mis Asignaciones”

Buscá el ítem “Plan 1000 Días”

Calendario de pagos de abril

Las fechas son las mismas que la AUH: