AUH ANSES en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en abril de 2026 un nuevo aumento en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza los $51.547 por hijo menor de 3 años y se suma automáticamente a otras prestaciones.
Con la combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, ANSES deposita en abril un monto que puede superar los $500.000 para familias con tres hijos. Quiénes lo cobran, cómo se calcula y qué requisito clave hay que cumplir para acceder al total.
AUH en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó en abril de 2026 un nuevo aumento en el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que alcanza los $51.547 por hijo menor de 3 años y se suma automáticamente a otras prestaciones.
Este refuerzo se convirtió en una pieza clave dentro del ingreso mensual de muchas familias, ya que se combina con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, generando montos que superan ampliamente la canasta básica.
El Complemento Leche está dirigido a:
No requiere inscripción: ANSES lo deposita directamente.
Para una familia con tres hijos (al menos uno menor de 3 años), el ingreso mensual se compone así:
Total estimado: $487.605
Si hay más de un hijo menor de 3 años, el monto aumenta:
Esto convierte al beneficio en uno de los ingresos más importantes para hogares con niños en la primera infancia.
Para verificar si cobrás el Complemento Leche:
Las fechas son las mismas que la AUH: