En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
abril
Previsional

AUH ANSES en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia

Con la combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, ANSES deposita en abril un monto que puede superar los $500.000 para familias con tres hijos. Quiénes lo cobran, cómo se calcula y qué requisito clave hay que cumplir para acceder al total.

AUH en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia

AUH en abril: el ingreso que puede superar los $500.000 por familia
Leé también Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias
Jubilados: cómo activar el beneficio automático de ANSES para pagar menos en farmacias

Este refuerzo se convirtió en una pieza clave dentro del ingreso mensual de muchas familias, ya que se combina con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, generando montos que superan ampliamente la canasta básica.

AUH ANSES: quiénes acceden al beneficio

El Complemento Leche está dirigido a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años
  • Personas gestantes que cobran AUE

No requiere inscripción: ANSES lo deposita directamente.

El “combo” de abril con tres hijos: cuánto se cobra

Para una familia con tres hijos (al menos uno menor de 3 años), el ingreso mensual se compone así:

  • AUH (3 hijos): $327.996
  • Tarjeta Alimentar (3 hijos): $108.062
  • Complemento Leche (1 hijo): $51.547

Total estimado: $487.605

Si hay más de un hijo menor de 3 años, el monto aumenta:

  • Complemento Leche (2 hijos): $103.094, Total: $539.152
  • Complemento Leche (3 hijos): $154.641, Total: $590.699

Esto convierte al beneficio en uno de los ingresos más importantes para hogares con niños en la primera infancia.

ANSES_SUAF

Cómo consultar la liquidación

Para verificar si cobrás el Complemento Leche:

  • Entrá a Mi ANSES
  • Seleccioná “Hijos”
  • Hacé clic en “Mis Asignaciones”
  • Buscá el ítem “Plan 1000 Días”

Calendario de pagos de abril

Las fechas son las mismas que la AUH:

  • DNI terminado en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminado en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminado en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminado en 3: miéroles 15 de abril
  • DNI terminado en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminado en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminado en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminado en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminado en 9: jueves 23 de abril
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH abril ANSES
Notas relacionadas
AUH de ANSES: habilitan un PAGO EXTRA en abril y podés cobrar hasta $194.000 por hijo
ANSES habilitó un pago extra de $85.000 para asignaciones: cómo saber si te corresponde
Atención AUH: quiénes cobran el extra de $108.062 a partir de esta semana

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar