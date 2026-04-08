Sextorsión: el truco que usaba una banda de presos para extorsionar a sus víctimas desde las celdas

Amenazas, perfiles falsos y nuevas víctimas

La maniobra no terminaba allí. Con ese mismo contenido, los delincuentes creaban perfiles falsos para atraer a hombres. Luego, simulaban ser policías y los contactaban para acusarlos de haber interactuado con menores de edad. Bajo esa amenaza, les exigían pagos para evitar denuncias judiciales.

Además, el material también era utilizado para ofrecer falsamente a las víctimas como si fueran trabajadoras sexuales, ampliando el alcance del fraude.

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Operativos y detenciones

Los procedimientos se centraron en los principales sospechosos, alojados en las unidades penitenciarias de Unidad Penitenciaria Sierra Chica y Unidad Penitenciaria de Merlo.

Según informaron fuentes del caso, el líder de la banda ya tenía antecedentes por delitos similares cometidos desde prisión, incluso cuando se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital, cuyo análisis permitió confirmar la autoría de los hechos.