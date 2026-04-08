El barco que cruzó los Andes en lomos de mula para llegar al lago más alto del planeta Tierra

Fabricado en el Reino Unido por la empresa James Watt Foundry, el barco fue concebido desde su origen como un rompecabezas gigante. Cada una de sus 1.383 piezas fue diseñada para ser transportada de forma individual, numerada con precisión y embalada cuidadosamente para resistir un viaje que, incluso hoy, resultaría complejo.

Un recorrido extremo: del océano a las alturas

El primer tramo del viaje llevó las piezas del barco por mar hasta el puerto de Arica, que en ese entonces pertenecía a Perú. Sin embargo, el verdadero desafío comenzaba allí. Desde ese punto, el traslado debía realizarse por tierra, atravesando la cordillera de los Andes hasta alcanzar alturas superiores a los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

Sin caminos aptos para vehículos ni infraestructura de apoyo, la única alternativa viable fue recurrir a animales de carga. Mulas, resistentes y adaptadas a terrenos escarpados, se convirtieron en las protagonistas silenciosas de esta travesía histórica. Cada una transportaba partes del barco a lo largo de senderos angostos, empinados y peligrosos.

El recorrido no estuvo exento de dificultades. Las condiciones climáticas adversas, las tormentas, el frío extremo y la falta de oxígeno complicaron cada etapa del traslado. A esto se sumaron problemas logísticos como la pérdida de piezas y retrasos que extendieron el proyecto mucho más de lo previsto.

Años de esfuerzo hasta lograr lo impensado

Lo que inicialmente se pensó como una operación relativamente rápida terminó convirtiéndose en un proceso que se extendió durante años. La magnitud del desafío superó todas las expectativas, y el traslado completo de las piezas del Yavarí se prolongó más de lo planificado.

Finalmente, hacia 1870, el objetivo se cumplió. Las piezas llegaron a destino y el barco fue ensamblado a orillas del lago Titicaca, dando lugar a una de las primeras embarcaciones de hierro en navegar sus aguas.

La botadura del Yavarí marcó un antes y un después en la región. No solo representó un logro técnico sin precedentes, sino que también abrió nuevas posibilidades para el transporte y la comunicación entre comunidades aisladas.

Un protagonista clave en la integración regional

Durante décadas, el Yavarí cumplió un rol fundamental como medio de transporte en el lago Titicaca. Funcionó como embarcación mixta, trasladando tanto pasajeros como mercancías entre puertos peruanos y bolivianos, facilitando el intercambio comercial y fortaleciendo los vínculos entre ambos países.

En una época donde las opciones de transporte eran limitadas, su presencia resultó vital para el desarrollo económico y social de la región. El barco no solo conectaba destinos, sino que también acercaba culturas, historias y oportunidades.

De herramienta de trabajo a patrimonio histórico

Con el paso del tiempo, y tras décadas de servicio, el Yavarí dejó de operar como medio de transporte regular. Sin embargo, lejos de desaparecer, encontró una nueva vida como símbolo histórico.

Hoy, la embarcación ha sido restaurada y convertida en museo flotante. A bordo, los visitantes pueden recorrer sus instalaciones y conocer en detalle la historia de la flota lacustre del lago Titicaca, así como revivir la increíble odisea que permitió su llegada hasta allí.

El actual capitán, Carlos Saavedra, se ha convertido en uno de los principales guardianes de esta historia. Su compromiso y pasión por preservar la memoria del Yavarí permiten que nuevas generaciones descubran una de las hazañas más fascinantes del siglo XIX.

Una hazaña que trasciende el tiempo

Más allá de su valor anecdótico, la travesía del Yavarí representa mucho más que un hecho curioso. Es una muestra concreta del ingenio humano frente a condiciones adversas, de la capacidad de planificar soluciones innovadoras en contextos donde los recursos eran limitados.

También refleja una idea que hoy sigue vigente: la necesidad de integrar territorios y superar barreras geográficas mediante la creatividad y la cooperación. En tiempos donde la conectividad es clave, esta historia funciona como un antecedente inspirador de lo que puede lograrse con visión y determinación.

El legado de una proeza irrepetible

La historia del barco que cruzó los Andes desmontado y a lomo de mula sigue generando asombro más de un siglo después. No solo por la complejidad técnica que implicó, sino por el espíritu de una época en la que los límites parecían estar hechos para ser desafiados.

En un mundo dominado por la inmediatez, recordar este tipo de gestas invita a reflexionar sobre el valor del esfuerzo sostenido y la innovación. El Yavarí no es solo un barco: es un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando decide enfrentar lo imposible.