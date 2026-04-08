El impactante elogio de Luka Modric a Juan Román Riquelme que enloqueció a todos: "Por él..."

El reconocimiento llegó desde una de las máximas figuras del fútbol mundial. Luka Modric sorprendió al recordar su debut con la selección de Croacia y dedicarle un elogio tan inesperado como contundente a Juan Román Riquelme.
El mediocampista croata recordó su debut internacional ante Argentina y destacó la calidad del actual presidente de Boca con palabras que generaron repercusión.
El reconocimiento llegó desde una de las máximas figuras del fútbol mundial. Luka Modric sorprendió al recordar su debut con la selección de Croacia y dedicarle un elogio tan inesperado como contundente a Juan Román Riquelme.
El mediocampista croata, subcampeón del mundo en 2018 y ganador del Balón de Oro ese mismo año, rememoró aquel amistoso ante Argentina previo al Mundial de Alemania 2006. En ese contexto, no dudó en destacar la figura del entonces enganche albiceleste: “Yo lo admiraba mucho. Era un jugador por el que daba gusto pagar una entrada”, aseguró en una entrevista con Mundo Deportivo.
Más allá de la frase que rápidamente se viralizó, Modric profundizó en su análisis sobre el juego de Riquelme. Destacó especialmente su inteligencia dentro del campo y su capacidad para manejar los tiempos.
“Siempre trataba de encontrar un pase para generar peligro o escapar de la presión”, explicó, resaltando una de las principales virtudes del actual presidente de Boca Juniors.
Además, hizo hincapié en su técnica: “Corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña”, recordó. Y agregó una imagen que refleja la dificultad que generaba enfrentarlo: “Era capaz de hacerme caer delante de él cada vez que estaba cerca”.
Para Modric, ese partido no solo fue su presentación internacional, sino también una experiencia formativa: enfrentar a un jugador de ese nivel fue una motivación para perfeccionar su propio estilo.
En ese mismo encuentro, el croata también compartió cancha con Lionel Messi, a quien elogió en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera.
De hecho, el mediocampista lo considera “el mejor jugador de la historia” y, tras la eliminación de Croacia en las semifinales del Mundial de 2022, expresó su deseo de que el argentino lograra el título.
Actualmente, Modric continúa su carrera en el más alto nivel, defendiendo los colores del Milan y de la selección croata. A lo largo de su trayectoria, disputó cuatro Copas del Mundo (2006, 2014, 2018 y 2022) y podría alcanzar un nuevo hito si vuelve a ser convocado.
En ese caso, ingresaría a un grupo selecto de futbolistas con cinco participaciones mundialistas, junto a nombres históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
Más allá de su extensa carrera, el recuerdo de Riquelme sigue vigente en su memoria. Y su testimonio deja una frase que resume todo: el talento que trascendía fronteras y generaciones.