El impactante elogio de Luka Modric a Juan Román Riquelme que enloqueció a todos: "Por él..."

Además, hizo hincapié en su técnica: “Corría con la pelota como si la estuviera sosteniendo de una manera extraña”, recordó. Y agregó una imagen que refleja la dificultad que generaba enfrentarlo: “Era capaz de hacerme caer delante de él cada vez que estaba cerca”.

Para Modric, ese partido no solo fue su presentación internacional, sino también una experiencia formativa: enfrentar a un jugador de ese nivel fue una motivación para perfeccionar su propio estilo.

Qué otros recuerdos tiene Modric de aquel partido ante Argentina

En ese mismo encuentro, el croata también compartió cancha con Lionel Messi, a quien elogió en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera.

De hecho, el mediocampista lo considera “el mejor jugador de la historia” y, tras la eliminación de Croacia en las semifinales del Mundial de 2022, expresó su deseo de que el argentino lograra el título.

Cuál es el presente de Luka Modric en el fútbol internacional

Actualmente, Modric continúa su carrera en el más alto nivel, defendiendo los colores del Milan y de la selección croata. A lo largo de su trayectoria, disputó cuatro Copas del Mundo (2006, 2014, 2018 y 2022) y podría alcanzar un nuevo hito si vuelve a ser convocado.

En ese caso, ingresaría a un grupo selecto de futbolistas con cinco participaciones mundialistas, junto a nombres históricos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Más allá de su extensa carrera, el recuerdo de Riquelme sigue vigente en su memoria. Y su testimonio deja una frase que resume todo: el talento que trascendía fronteras y generaciones.