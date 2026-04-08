¿Cuándo cobro ANSES? El cronograma de pagos de abril con aumento incluido

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

En la misma fecha se depositan automáticamente otros beneficios compatibles, como la Tarjeta Alimentar y, en caso de corresponder, el Complemento Leche.

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

AUH en abril: cuánto se cobra con aumento

Con el ajuste del 2,9%, el monto de la AUH se eleva a $136.666 por hijo. Sin embargo, como es habitual, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta, por lo que el pago directo que reciben las familias es de $109.332,80 por cada hijo.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto es considerablemente mayor: asciende a $445.003, con un pago efectivo de $356.002,40.

Un dato importante que comenzó a aplicarse recientemente es que, en algunos casos, las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% del beneficio sin retención, siempre que el organismo valide automáticamente los controles de salud a través de cruces con el sistema sanitario.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en abril 2026

El aumento también impacta en los haberes previsionales. Con la actualización de abril, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31, aunque ese no es el ingreso final para la mayoría de los beneficiarios.

Gracias al bono extraordinario que continúa vigente, quienes cobran la mínima perciben en total $450.319,31, un refuerzo clave dentro del esquema actual, que busca sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

En el otro extremo, la jubilación máxima asciende a $2.559.188,80, también con el incremento aplicado.

Pensiones: los nuevos valores con aumento y bono

Las Pensiones No Contributivas también se ajustan en abril y mantienen la lógica de refuerzo a través del bono. De esta manera, quienes perciben una pensión por discapacidad o por vejez cobran $266.223,52, que se elevan a $336.223,52 con el adicional.

En el caso de las madres de siete hijos, el haber se equipara a la jubilación mínima, por lo que el ingreso total alcanza los $450.319,31 con bono incluido.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $304.255,44, y llega a $374.255,44 con el refuerzo.

¿Cuándo cobran los jubilados en abril?

El calendario de pagos para jubilados y pensionados también comienza el 10 de abril para quienes perciben el haber mínimo, mientras que aquellos con ingresos superiores cobran en la última semana del mes:

Haberes mínimos

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Haberes superiores

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Otros pagos de ANSES en abril

Además de las prestaciones principales, ANSES continúa con la liquidación de otros beneficios. La Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo calendario que la AUH, mientras que la Prestación por Desempleo se paga en la última semana del mes, también organizada por terminación de DNI.

Cómo saber cuándo cobro ANSES

Para consultar la fecha exacta de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES, donde encontrarán el detalle completo de su liquidación. También está disponible la app oficial y la línea telefónica 130.