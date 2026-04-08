ANSES adelantó los montos de las asignaciones para abril 2026 y reveló qué define el cobro mensual

Qué define el cobro mensual de abril para las asignaciones de ANSES (Foto: A24.com).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para los beneficiarios de las asignaciones familiares, que comenzará a regir desde este mes. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 79/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde directamente a la evolución de la inflación medida en el país.
El ajuste se alineó con el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que informó una suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,9% correspondiente a febrero. Este porcentaje no solo impactará en el SUAF, sino también en jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales clave.
Cómo se definió el aumento y qué implica
El incremento del 2,9% forma parte del esquema de movilidad mensual que el Gobierno viene aplicando sobre las prestaciones sociales. Este mecanismo busca que los ingresos de los beneficiarios no queden completamente desfasados frente al avance de la inflación.
Desde ANSES señalaron que “la actualización responde a la variación del IPC y busca sostener el poder adquisitivo de las familias”.
Este ajuste alcanza a múltiples prestaciones:
Asignaciones familiares del SUAF
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Jubilaciones y pensiones
Nuevos montos del SUAF según ingresos familiares
El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) establece diferentes valores según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este indicador contempla la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores, lo que determina cuánto cobra cada beneficiario.
Con la actualización vigente desde abril de 2026, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:
Ingresos hasta $1.058.088
Para los grupos familiares con menores ingresos, se mantienen los valores más altos dentro del esquema:
Valor general: $68.341
Zona 1: $68.341
Zona 2: $147.358
Zona 3: $136.485
Este segmento concentra a los trabajadores con ingresos más bajos y, por lo tanto, recibe el mayor nivel de asistencia.
Ingresos entre $1.058.088 y $1.551.789
En este rango, los valores comienzan a reducirse progresivamente:
Valor general: $46.099
Zona 1: $60.883
Zona 2: $91.192
Zona 3: $121.269
Aquí se ubican trabajadores con ingresos medios, donde el beneficio sigue siendo significativo pero menor que en el tramo anterior.
Ingresos entre $1.551.789 y $1.791.592
Para este nivel de ingresos, los montos continúan disminuyendo:
Valor general: $27.883
Zona 1: $54.876
Zona 2: $82.346
Zona 3: $109.586
Este segmento refleja una transición hacia ingresos más altos dentro del esquema formal.
Ingresos entre $1.791.592 y $5.603.102
En el último tramo permitido, los valores son los más bajos:
Valor general: $14.386
Zona 1: $28.128
Zona 2: $42.095
Zona 3: $55.698
A partir de este nivel de ingresos, las asignaciones pierden peso relativo dentro del ingreso total familiar.
Qué pasa con las Asignaciones de Pago Único (APU)
Además de las asignaciones mensuales, ANSES actualizó los montos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único (APU). Estas prestaciones se otorgan en situaciones específicas y representan un ingreso extraordinario para las familias.
Los nuevos valores son:
Nacimiento: $476.268
Adopción: $476.268
Matrimonio: $119.275
Maternidad: sin tope de IGF (equivalente a la remuneración bruta)
Para acceder a estos beneficios, el grupo familiar no debe superar el tope de ingresos establecido en $5.603.102, salvo en el caso de la asignación por maternidad.
Quiénes pueden cobrar el SUAF
El alcance del SUAF es amplio y abarca a distintos grupos dentro del sistema previsional y laboral argentino. Entre los beneficiarios se encuentran:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Jubilados y pensionados del SIPA
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo
Titulares de ART
Excombatientes de Malvinas
Este sistema busca garantizar un ingreso complementario para familias con hijos, independientemente de su situación laboral, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Calendario de pagos de abril 2026
El cronograma de pagos ya fue definido por ANSES y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas son: