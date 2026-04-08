ANSES adelantó los montos de las asignaciones para abril 2026 y reveló qué define el cobro mensual

Este ajuste alcanza a múltiples prestaciones:

Asignaciones familiares del SUAF

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Jubilaciones y pensiones

SUAF_ANSES

Nuevos montos del SUAF según ingresos familiares

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) establece diferentes valores según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este indicador contempla la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores, lo que determina cuánto cobra cada beneficiario.

Con la actualización vigente desde abril de 2026, los montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Ingresos hasta $1.058.088

Para los grupos familiares con menores ingresos, se mantienen los valores más altos dentro del esquema:

Valor general: $68.341

Zona 1: $68.341

Zona 2: $147.358

Zona 3: $136.485

Este segmento concentra a los trabajadores con ingresos más bajos y, por lo tanto, recibe el mayor nivel de asistencia.

Ingresos entre $1.058.088 y $1.551.789

En este rango, los valores comienzan a reducirse progresivamente:

Valor general: $46.099

Zona 1: $60.883

Zona 2: $91.192

Zona 3: $121.269

Aquí se ubican trabajadores con ingresos medios, donde el beneficio sigue siendo significativo pero menor que en el tramo anterior.

Ingresos entre $1.551.789 y $1.791.592

Para este nivel de ingresos, los montos continúan disminuyendo:

Valor general: $27.883

Zona 1: $54.876

Zona 2: $82.346

Zona 3: $109.586

Este segmento refleja una transición hacia ingresos más altos dentro del esquema formal.

Ingresos entre $1.791.592 y $5.603.102

En el último tramo permitido, los valores son los más bajos:

Valor general: $14.386

Zona 1: $28.128

Zona 2: $42.095

Zona 3: $55.698

A partir de este nivel de ingresos, las asignaciones pierden peso relativo dentro del ingreso total familiar.

Qué pasa con las Asignaciones de Pago Único (APU)

Además de las asignaciones mensuales, ANSES actualizó los montos correspondientes a las Asignaciones de Pago Único (APU). Estas prestaciones se otorgan en situaciones específicas y representan un ingreso extraordinario para las familias.

Los nuevos valores son:

Nacimiento: $476.268

Adopción: $476.268

Matrimonio: $119.275

Maternidad: sin tope de IGF (equivalente a la remuneración bruta)

Para acceder a estos beneficios, el grupo familiar no debe superar el tope de ingresos establecido en $5.603.102, salvo en el caso de la asignación por maternidad.

Quiénes pueden cobrar el SUAF

El alcance del SUAF es amplio y abarca a distintos grupos dentro del sistema previsional y laboral argentino. Entre los beneficiarios se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo

Titulares de ART

Excombatientes de Malvinas

Este sistema busca garantizar un ingreso complementario para familias con hijos, independientemente de su situación laboral, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Calendario de pagos de abril 2026

El cronograma de pagos ya fue definido por ANSES y se organiza según la terminación del DNI. Las fechas confirmadas son: