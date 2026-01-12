SUAF en enero 2026: ANSES aplica modificaciones con AUMENTO
En enero de 2026, ANSES aplica modificaciones vinculadas al sistema de asignaciones familiares y a los criterios de ingresos. Los cambios alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de AUH y SUAF, y ya comenzaron a regir para el nuevo calendario de pagos.
SUAF en enero 2026: ANSES aplica modificaciones con AUMENTO
ANSES inició enero de 2026 con una actualización del sistema de asignaciones familiares, que incluye cambios en los montos, en los topes de ingresos y en la forma en que se definen los tramos de cobro dentro del SUAF. La medida alcanza a familias con hijos a cargo y tiene impacto directo en el ingreso mensual.
La actualización responde al esquema de movilidad basado en la inflación de noviembre. Esto implica ajustes porcentuales que modifican cuánto se cobra por hijo según la categoría de ingresos del grupo familiar y la situación laboral de los adultos responsables.
El sistema mantiene el criterio central: los hogares con ingresos más bajos perciben montos más altos y, a medida que el ingreso aumenta, el valor de la asignación se reduce de forma progresiva hasta llegar al mínimo o dejar de percibirse.
¿Qué es el SUAF y quiénes están alcanzados?
El Sistema Único de Asignaciones Familiares es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida prestaciones para familias con ingresos formales. Incluye a:
trabajadores en relación de dependencia
monotributistas
beneficiarios de la Prestación por Desempleo
titulares de pensiones vinculadas al empleo
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los montos del SUAF no son iguales para todos. Dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tramo de ingresos en el que se ubique cada hogar.
¿Cuánto aumenta el SUAF en enero de 2026?
En enero de 2026, ANSES aplica un incremento del 2,47%, derivado de la inflación de noviembre. Este ajuste impacta en tres puntos centrales del sistema:
montos por hijo
escalas de ingresos
topes máximos permitidos
El objetivo es evitar que actualizaciones salariales dejen fuera del sistema a familias que aún cumplen los requisitos.
¿Cuál es el tope de ingresos para cobrar SUAF en enero 2026?
Para enero de 2026, ANSES estableció:
tope máximo del grupo familiar: $3.784.500
tope máximo individual: $1.892.250
Dato clave: si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, aunque el total no supere el tope familiar.
¿Quiénes cobran más SUAF en enero 2026?
Cobran el monto más alto por hijo quienes se ubican en el primer tramo de ingresos.
hasta $720.000 de ingreso familiar → $54.360 por hijo (aprox.)
Este grupo suele incluir:
trabajadores con salarios iniciales
empleos de jornada reducida
primeras categorías del monotributo
¿Quiénes cobran menos SUAF en enero 2026?
A medida que el ingreso aumenta, el monto se reduce por tramos:
entre $720.000 y $1.050.000 → cerca de $36.600 por hijo
entre $1.050.000 y $1.200.000 → alrededor de $22.100 por hijo
desde $1.200.000 hasta el tope → aproximadamente $11.400 por hijo
Las familias más cercanas al tope suelen notar variaciones tras paritarias o actualizaciones salariales.
¿Qué pasa con la Asignación por Hijo con Discapacidad?
La Asignación por Hijo con Discapacidad dentro del SUAF no tiene tope de ingresos.
Valores estimados de enero 2026:
$177.100 a nivel general
más de $230.000 en zonas desfavorables
El beneficio cubre gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicación y cuidados específicos.
¿Qué son las zonas desfavorables y quiénes cobran más?
ANSES aplica montos diferenciales para quienes viven en:
Patagonia
regiones del sur bonaerense
áreas del norte del país
En estas zonas:
los montos por hijo son mayores
los topes de ingresos pueden variar
se reconoce el mayor costo de vida regional
¿Cuándo se paga el SUAF en enero 2026?
El pago se realiza:
de forma mensual
según terminación del DNI
con depósito en cuenta bancaria declarada
El calendario se extiende durante el mes de enero según cronograma oficial del organismo.