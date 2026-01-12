trabajadores en relación de dependencia

monotributistas

beneficiarios de la Prestación por Desempleo

titulares de pensiones vinculadas al empleo

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los montos del SUAF no son iguales para todos. Dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tramo de ingresos en el que se ubique cada hogar.

¿Cuánto aumenta el SUAF en enero de 2026?

MI ANSES.jpg SUAF en enero 2026: ANSES aplica modificaciones con AUMENTO

En enero de 2026, ANSES aplica un incremento del 2,47%, derivado de la inflación de noviembre. Este ajuste impacta en tres puntos centrales del sistema:

montos por hijo

escalas de ingresos

topes máximos permitidos

El objetivo es evitar que actualizaciones salariales dejen fuera del sistema a familias que aún cumplen los requisitos.

¿Cuál es el tope de ingresos para cobrar SUAF en enero 2026?

Para enero de 2026, ANSES estableció:

tope máximo del grupo familiar: $3.784.500

tope máximo individual: $1.892.250

Dato clave: si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, aunque el total no supere el tope familiar.

¿Quiénes cobran más SUAF en enero 2026?

Cobran el monto más alto por hijo quienes se ubican en el primer tramo de ingresos.

hasta $720.000 de ingreso familiar → $54.360 por hijo (aprox.)

Este grupo suele incluir:

trabajadores con salarios iniciales

empleos de jornada reducida

primeras categorías del monotributo

¿Quiénes cobran menos SUAF en enero 2026?

A medida que el ingreso aumenta, el monto se reduce por tramos:

entre $720.000 y $1.050.000 → cerca de $36.600 por hijo

entre $1.050.000 y $1.200.000 → alrededor de $22.100 por hijo

desde $1.200.000 hasta el tope → aproximadamente $11.400 por hijo

Las familias más cercanas al tope suelen notar variaciones tras paritarias o actualizaciones salariales.

¿Qué pasa con la Asignación por Hijo con Discapacidad?

La Asignación por Hijo con Discapacidad dentro del SUAF no tiene tope de ingresos.

Valores estimados de enero 2026:

$177.100 a nivel general

más de $230.000 en zonas desfavorables

El beneficio cubre gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicación y cuidados específicos.

¿Qué son las zonas desfavorables y quiénes cobran más?

ANSES aplica montos diferenciales para quienes viven en:

Patagonia

regiones del sur bonaerense

áreas del norte del país

En estas zonas:

los montos por hijo son mayores

los topes de ingresos pueden variar

se reconoce el mayor costo de vida regional

¿Cuándo se paga el SUAF en enero 2026?

El pago se realiza:

de forma mensual

según terminación del DNI

con depósito en cuenta bancaria declarada

El calendario se extiende durante el mes de enero según cronograma oficial del organismo.