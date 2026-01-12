En vivo Radio La Red
Previsional
SUAF
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

SUAF en enero 2026: ANSES aplica modificaciones con AUMENTO

En enero de 2026, ANSES aplica modificaciones vinculadas al sistema de asignaciones familiares y a los criterios de ingresos. Los cambios alcanzan a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de AUH y SUAF, y ya comenzaron a regir para el nuevo calendario de pagos.

ANSES inició enero de 2026 con una actualización del sistema de asignaciones familiares, que incluye cambios en los montos, en los topes de ingresos y en la forma en que se definen los tramos de cobro dentro del SUAF. La medida alcanza a familias con hijos a cargo y tiene impacto directo en el ingreso mensual.

La actualización responde al esquema de movilidad basado en la inflación de noviembre. Esto implica ajustes porcentuales que modifican cuánto se cobra por hijo según la categoría de ingresos del grupo familiar y la situación laboral de los adultos responsables.

El sistema mantiene el criterio central: los hogares con ingresos más bajos perciben montos más altos y, a medida que el ingreso aumenta, el valor de la asignación se reduce de forma progresiva hasta llegar al mínimo o dejar de percibirse.

¿Qué es el SUAF y quiénes están alcanzados?

El Sistema Único de Asignaciones Familiares es el mecanismo mediante el cual ANSES liquida prestaciones para familias con ingresos formales. Incluye a:

  • trabajadores en relación de dependencia

  • monotributistas

  • beneficiarios de la Prestación por Desempleo

  • titulares de pensiones vinculadas al empleo

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), los montos del SUAF no son iguales para todos. Dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) y del tramo de ingresos en el que se ubique cada hogar.

¿Cuánto aumenta el SUAF en enero de 2026?

En enero de 2026, ANSES aplica un incremento del 2,47%, derivado de la inflación de noviembre. Este ajuste impacta en tres puntos centrales del sistema:

  • montos por hijo

  • escalas de ingresos

  • topes máximos permitidos

El objetivo es evitar que actualizaciones salariales dejen fuera del sistema a familias que aún cumplen los requisitos.

¿Cuál es el tope de ingresos para cobrar SUAF en enero 2026?

Para enero de 2026, ANSES estableció:

  • tope máximo del grupo familiar: $3.784.500

  • tope máximo individual: $1.892.250

Dato clave: si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, aunque el total no supere el tope familiar.

¿Quiénes cobran más SUAF en enero 2026?

Cobran el monto más alto por hijo quienes se ubican en el primer tramo de ingresos.

  • hasta $720.000 de ingreso familiar$54.360 por hijo (aprox.)

Este grupo suele incluir:

  • trabajadores con salarios iniciales

  • empleos de jornada reducida

  • primeras categorías del monotributo

¿Quiénes cobran menos SUAF en enero 2026?

A medida que el ingreso aumenta, el monto se reduce por tramos:

  • entre $720.000 y $1.050.000 → cerca de $36.600 por hijo

  • entre $1.050.000 y $1.200.000 → alrededor de $22.100 por hijo

  • desde $1.200.000 hasta el tope → aproximadamente $11.400 por hijo

Las familias más cercanas al tope suelen notar variaciones tras paritarias o actualizaciones salariales.

¿Qué pasa con la Asignación por Hijo con Discapacidad?

La Asignación por Hijo con Discapacidad dentro del SUAF no tiene tope de ingresos.

Valores estimados de enero 2026:

  • $177.100 a nivel general

  • más de $230.000 en zonas desfavorables

El beneficio cubre gastos vinculados a tratamientos, traslados, medicación y cuidados específicos.

¿Qué son las zonas desfavorables y quiénes cobran más?

ANSES aplica montos diferenciales para quienes viven en:

  • Patagonia

  • regiones del sur bonaerense

  • áreas del norte del país

En estas zonas:

  • los montos por hijo son mayores

  • los topes de ingresos pueden variar

  • se reconoce el mayor costo de vida regional

¿Cuándo se paga el SUAF en enero 2026?

El pago se realiza:

  • de forma mensual

  • según terminación del DNI

  • con depósito en cuenta bancaria declarada

El calendario se extiende durante el mes de enero según cronograma oficial del organismo.

