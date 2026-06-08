Sofía Calzetti detalló su vínculo con Benjamín Agüero, el hijo del Kun y sus charlas con Gianinna: "Mucho..."

En ese sentido, destacó la personalidad de Benjamín que hizo que todo fluyera de la mejor manera: “Y aparte que él es muy fácil de querer, es una persona súper agradable, educada, valora todo, o sea, es espectacular”, destacó.

Sofía comentó aquellos primeros momentos con Benjamín cuando apenas tenía 9 años: “Estuvo perfecto el vínculo. De hecho, cuando yo empecé a salir, Benja tenía nueve años. O sea, cuando Sergio se iba a entrenar y Benja se quedaba en casa, ella ya hablaba conmigo. Siempre nos comunicamos desde el primer momento y con mucho respeto”, recordó.

Y destacó que siempre procuró mantener una comunicación cordial con Gianinna Maradona, madre del joven: “Antes de subir una foto de él, le preguntaba: ‘Gianinna, ¿te molesta?’. Siempre tuve esas actitudes porque me parece que corresponden. Lo pienso al revés y a mí también me gustaría que pase de esa forma”, concluyó Sofía Calzetti.

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El íntimo festejo de cumpleaños del Kun Agüero con Sofía Calzetti y la pequeña Olivia

El ex futbolista Sergio Kun Agüero festejó sus 38 años en la intimidad de su hogar en Miami, acompañado por su pareja Sofía Calzetti y su pequeña hija Olivia.

“Feliz cumpleaños amor, te amamos”, escribió Sofía Calzetti en su publicación desde su cuenta oficial de Instagram.

La frase estuvo acompañada por el emoji de un limón y un corazón amarillo, dos símbolos que no fueron elegidos al azar, ya que formaron parte de la temática principal del cumpleaños.

Sergio Agüero respondió a la publicación con un corazón, demostrando su afecto por el saludo de su pareja, en medio de un momento en familia bien íntimo.