Sofía Calzetti detalló su vínculo con Benjamín Agüero, el hijo del Kun y sus charlas con Gianinna: "Mucho..."

Sofía Calzetti habló como nunca de cómo se lleva con Benjamín Agüero, el hijo de su pareja Kun Agüero, y recordó también aquellas primeras comunicaciones con Gianinna Maradona, madre del adolescente.
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La modelo Sofía Calzetti recordó el inicio de su relación con el Kun Agüero y el desafío de la comunicación con el hijo de su pareja y la mamá, Gianinna Maradona.
Sofía Calzetti habló como nunca de cómo se lleva con Benjamín Agüero, el hijo de su pareja Kun Agüero, y recordó también aquellas primeras comunicaciones con Gianinna Maradona, madre del adolescente.
“Yo tenía 21 años cuando lo conocí a Sergio. Me fue un poco más shockeante, pero porque era chica, porque no tenía tantas herramientas y demás”, expresó la modelo y madre de Olivia en charla con el programa Paren el mundo.
Sofía Calzetti recordó que en ese momento esto era un tema de charla en su terapia a lo cual comentó qué le aconsejó la profesional: “Enseguida empecé a trabajar y hablar con la psicóloga y me dijo: ´Si vos estás jodiendo con Sergio o boludeando, Benjamín no importa. Ahora, si vos querés tener algo serio con él, él va a ser el hermano de tus hijos´”.
“Y ahí me cayó la ficha y dije: ‘Yo quiero que mis hijos tengan el mejor hermano posible, un hermano lleno de cariño, de amor, no un hermano por ahí resentido’. Entonces, cuando me cayó la ficha de eso, para mí Benja pasó a ser todo”, indicó la pareja del ex futbolista sobre esas palabras que fueron claves para ella.
En ese sentido, destacó la personalidad de Benjamín que hizo que todo fluyera de la mejor manera: “Y aparte que él es muy fácil de querer, es una persona súper agradable, educada, valora todo, o sea, es espectacular”, destacó.
Sofía comentó aquellos primeros momentos con Benjamín cuando apenas tenía 9 años: “Estuvo perfecto el vínculo. De hecho, cuando yo empecé a salir, Benja tenía nueve años. O sea, cuando Sergio se iba a entrenar y Benja se quedaba en casa, ella ya hablaba conmigo. Siempre nos comunicamos desde el primer momento y con mucho respeto”, recordó.
Y destacó que siempre procuró mantener una comunicación cordial con Gianinna Maradona, madre del joven: “Antes de subir una foto de él, le preguntaba: ‘Gianinna, ¿te molesta?’. Siempre tuve esas actitudes porque me parece que corresponden. Lo pienso al revés y a mí también me gustaría que pase de esa forma”, concluyó Sofía Calzetti.
El ex futbolista Sergio Kun Agüero festejó sus 38 años en la intimidad de su hogar en Miami, acompañado por su pareja Sofía Calzetti y su pequeña hija Olivia.
“Feliz cumpleaños amor, te amamos”, escribió Sofía Calzetti en su publicación desde su cuenta oficial de Instagram.
La frase estuvo acompañada por el emoji de un limón y un corazón amarillo, dos símbolos que no fueron elegidos al azar, ya que formaron parte de la temática principal del cumpleaños.
Sergio Agüero respondió a la publicación con un corazón, demostrando su afecto por el saludo de su pareja, en medio de un momento en familia bien íntimo.