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ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) validó los valores de las prestacionales que impactarán en las asignaciones familiares y sociales de todo el país. El mecanismo de movilidad mensual ajustará los haberes según el índice inflacionario, modificando el esquema de ingresos.

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ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluyó el diseño de los nuevos topes y rangos de ingresos que regularán las asignaciones sociales y familiares durante el próximo ciclo operativo. Tras procesarse de manera oficial el indicador inflacionario del 2,6% provisto por el INDEC, se ratificó que las liquidaciones destinadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) experimentarán un incremento directo en sus valores.

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Este reajuste automatizado que ejecuta el Estado busca neutralizar el encarecimiento de la vida en los hogares con menores en edad de escolarización. La acreditación de los montos de AUH y SUAF de ANSES en junio se distribuirá mediante depósito bancario cruzando de manera directa las declaraciones patrimoniales, la condición laboral formal del progenitor y las bases de datos de la seguridad social del territorio nacional.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de junio?

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ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

El organismo de la seguridad social dictaminó que la cifra bruta nominal de la Asignación Universal por Hijo se ubicará en $144.959,44 para las regiones generales del país. De ese monto predeterminado por la fórmula de movilidad mensual, el beneficiario percibirá de manera inmediata el 80% neto del subsidio, mientras que el fondo del 20% remanente quedará retenido hasta que se rinda la libreta obligatoria de controles médicos.

Para el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las planillas técnicas reflejarán idéntico valor bruto de $144.959,44 a lo largo de este período. Se confirma que los saldos base de la AUH se complementarán de oficio con las partidas financieras de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, unificando en una sola jornada bancaria los recursos necesarios para consolidar el poder de compra de alimentos básicos.

¿Cómo impacta la movilidad en las escalas y categorías del SUAF?

Las liquidaciones del salario familiar orientadas al sector de los empleados en relación de dependencia, los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo y los beneficiarios del fondo de desempleo asimilarán el ajuste técnico del 2,6%. De esta forma, el importe por hijo para el primer tramo de ingresos del grupo familiar ascenderá a $72.487,93 netos a partir del mes de junio.

La flexibilización de los topes máximos individuales y colectivos que rigen para el universo SUAF se ejecutará en paralelo para evitar retrasos distributivos respecto a las últimas paritarias sectoriales. El reacomodamiento general del esquema previsional permite que las familias constaten el tramo de ingresos que les fue asignado accediendo mediante el CUIL y la contraseña previsional al panel de gestión digital de la entidad.

¿Qué requisitos deben cumplirse para asegurar la liquidación por hijo?

El mantenimiento de los derechos de cobro para el ciclo de AUH y SUAF de ANSES en junio exige la constante actualización de los datos de parentesco en la plataforma previsional. El soporte tecnológico del Estado ejecuta auditorías mensuales de oficio para impedir la duplicación de beneficios asistenciales incompatibles y verificar que el patrimonio declarado encuadre en las normativas actuales de la seguridad social.

Calendario de pagos: fechas de cobro de AUH y SUAF en junio de 2026

El cronograma operativo coordinado por las autoridades nacionales se desplegará de forma progresiva tomando en cuenta el número de terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

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