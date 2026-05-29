ANSES en junio: confirman las nuevas escalas para AUH y SUAF

Para el caso de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las planillas técnicas reflejarán idéntico valor bruto de $144.959,44 a lo largo de este período. Se confirma que los saldos base de la AUH se complementarán de oficio con las partidas financieras de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, unificando en una sola jornada bancaria los recursos necesarios para consolidar el poder de compra de alimentos básicos.

¿Cómo impacta la movilidad en las escalas y categorías del SUAF?

Las liquidaciones del salario familiar orientadas al sector de los empleados en relación de dependencia, los pequeños contribuyentes adheridos al Monotributo y los beneficiarios del fondo de desempleo asimilarán el ajuste técnico del 2,6%. De esta forma, el importe por hijo para el primer tramo de ingresos del grupo familiar ascenderá a $72.487,93 netos a partir del mes de junio.

La flexibilización de los topes máximos individuales y colectivos que rigen para el universo SUAF se ejecutará en paralelo para evitar retrasos distributivos respecto a las últimas paritarias sectoriales. El reacomodamiento general del esquema previsional permite que las familias constaten el tramo de ingresos que les fue asignado accediendo mediante el CUIL y la contraseña previsional al panel de gestión digital de la entidad.

¿Qué requisitos deben cumplirse para asegurar la liquidación por hijo?

El mantenimiento de los derechos de cobro para el ciclo de AUH y SUAF de ANSES en junio exige la constante actualización de los datos de parentesco en la plataforma previsional. El soporte tecnológico del Estado ejecuta auditorías mensuales de oficio para impedir la duplicación de beneficios asistenciales incompatibles y verificar que el patrimonio declarado encuadre en las normativas actuales de la seguridad social.

Calendario de pagos: fechas de cobro de AUH y SUAF en junio de 2026

El cronograma operativo coordinado por las autoridades nacionales se desplegará de forma progresiva tomando en cuenta el número de terminación del Documento Nacional de Identidad del titular: