¿TARJETA ALIMENTAR con AGUINALDO? así se paga el SAC en JUNIO 2025

La Tarjeta Alimentar no paga aguinaldo, ya que no se trata de un salario ni de una prestación contributiva, sino de una asistencia económica no remunerativa destinada exclusivamente a la compra de alimentos. Por lo tanto, sus beneficiarios no reciben el Sueldo Anual Complementario en junio ni en diciembre.

Esta situación se repite con otros programas sociales, como:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

AUE (Asignación por Embarazo)

Plan Desempleo

Becas Progresar

image.png La Tarjeta Alimentar refuerza el ingreso de miles de familias con hijos en edad escolar. Foto: ANSES.

¿Quiénes sí cobran aguinaldo en junio 2025?

Desde ANSES confirmaron que el aguinaldo en junio será abonado únicamente a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a trabajadores en relación de dependencia registrados.

TARJETA ALIMENTAR mayo 2025: montos actualizados de ANSES, requisitos y cuándo se cobra

La Tarjeta Alimentar, uno de los programas clave del Ministerio de Capital Humano, mantiene su vigencia en mayo de 2025 y se entrega a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a familias que cobren AUH, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

La Tarjeta Alimentar está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos e hijas de hasta 17 años, embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y madres con siete o más hijos que perciben una Pensión No Contributiva. Actualmente, más de 3,8 millones de chicos acceden a esta ayuda alimentaria.

A diferencia de otras prestaciones sociales, no tiene una actualización automática mensual ni está atada a la inflación. El monto varía según la composición del grupo familiar y la cantidad de hijos, pero no se modifica con la misma frecuencia que otros programas.

Los montos a la fecha son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres o más hijos.

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar no requiere trámite previo. ANSES cruza los datos de los beneficiarios y deposita el monto junto con la prestación principal (AUH o PNC), en la misma fecha de cobro.