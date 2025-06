Santiago del Moro adelantó cómo será la nueva edición de Gran Hermano, Generación Dorada: cambios y sorpresas

Luego, remarcó: "Además de la gente que se inscriba, GH también podrá, mediante un golden ticket, convocar a jugadores. El único requisito es ser mayor de 18 años y tener muchas pero muchas ganas de jugar Gran Hermano".

La gran final de esta edición del reality llegará este lunes y el martes. El primer día se irá uno de los participantes y el segundo, se definirá el tercero, segundo y primer puesto.

Julieta Poggio no dudó y lanzó su predicción sobre el ganador de Gran Hermano 2024

Julieta Poggio, quien fue parte de Gran Hermano 2022, estuvo este jueves en el programa LAM (América TV) y compartió su opinión sobre quiénes son sus favoritos para ganar la actual edición del reality más visto del país.

"La verdad es que me gustaría que gane Ulises (Apóstolo) o Eugenia (Ruiz)", confesó la influencer cuando le preguntaron por sus preferidos. “¿Por algún motivo en especial?”, quiso saber el cronista Rodrigo Bar."Juego, contenido, un perfil distinto", respondió ella, destacando lo que valora en los participantes.

El notero fue un poco más allá y le consultó si creía que alguno de ellos tenía chances reales de ganar. "¿Les ves posibilidades?", preguntó. "A Ulises un poco más", consideró Julieta. Enseguida, Bar le comentó que habían hecho una encuesta en la calle y que nadie había mencionado a Santiago 'Tato' Algorta, uno de los más queridos por el público.

"Capaz tiene más votos en Uruguay y las provincias. Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico", lanzó Poggio con picardía, dejando una reflexión sobre cómo influye la estética en la elección del público.

Más adelante, la actriz y modelo elogió el trabajo de producción de esta edición. "Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso", aseguró, destacando la variedad de personalidades que se ven en pantalla.

Vale recordar que, tras su paso por el reality, Julieta vivió un vínculo sentimental con Marcos Ginocchio, el ganador de su edición. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, había confesado en el ciclo Sería increíble, de Olga.

En esa misma entrevista, también reveló algunas actitudes que tuvo por él: “Todo disponible 24/7, al horario que sea. Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”. Una confesión que muestra su lado más humano y reflexivo.