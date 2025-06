Cristina cuestionó las reglas de su prisión domiciliaria y ahora la Justicia debe responder

Según sus abogados defensores “quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”. Acusaron a los jueces de hacer una interpretación errada de la normativa porque “en la enunciación de personas que pueden visitar a nuestra representada sin una autorización judicial previa no han sido contemplados una serie de supuestos que resultan de inequívoca importancia”.

Como ejemplo, la expresidenta señaló que se han omitido a sus contadores, sus apoderados, los peritos designados en las causas pendientes, y las personas que la asisten para continuar desarrollando actividades que no fueron prohibidas con la condena. También dedicó un párrafo para pedir por el acceso libre a su departamento a las personas con quienes mantiene “vínculos de amistad y afecto y, por ende, conforman una parte fundamental de su vida de relación”.

La defensa de Cristina Kirchner rechazó la mecánica de pedir autorización previa a la Justicia argumentando que “habrá de generar severas complicaciones y perjuicios no sólo para nuestra parte, sino también para la actividad que desarrolla el Tribunal”. Advirtió que “dado el tiempo que viene por delante, seguramente deberán efectuarse innumerables presentaciones, requiriendo todo ello actos decisorios que, sin lugar a dudas, habrán de importar un desgaste jurisdiccional innecesario”.

El escrito remarca que Cristina Fernández de Kirchner es la principal líder política de la oposición al gobierno, con vínculos internacionales, por lo que “no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos con personas que desarrollen esta misma actividad”.

Para reforzar sus argumentos citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Aunque determinados derechos de los condenados pueden ser disminuidos por las exigencias del encierro, al prisionero no se lo despoja de la protección constitucional por cuanto ´no hay una cortina de hierro trazada entre la Constitución y las prisiones de este país”.

En los pocos días que lleva presa, Cristina Kirchner se quejó varias veces de las reglas que está obligada a respetar. Lo hizo en redes sociales y a través de mensajes de audio que se difundieron en Plaza de Mayo y Parque Lezama. Sin embargo hasta ahora cumplió al pie de la letra las órdenes de la justicia.

Por un lado, dejó de salir al balcón hasta que le aseguraron que no estaba prohibido. Incluso hizo trasladar los actos de respaldo lejos de su casa. FInalmente le pidió a sus seguidores que no vayan a San José 1111 porque “están todos estos cabezas de tortuga, con los celulares y toda esa cosa de escudos y cosa fea… Así que nos despedimos ahí en Parque Lezama y seguramente no va a faltar la oportunidad de un saludo y de que nos volvamos a ver o reencontrar de esta forma un poco tecnológica”.

Sobre las dudas que produjeron los ingresos de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y otros dirigentes a su departamento, referentes judiciales sostuvieron que aún corre un plazo de gracia hasta que resuelvan la lista definitiva de visitantes habilitados sin permiso. Todo es aceptable, en tanto no se convierta en un desfile de invitados.

Libertad de Expresión

Otra cuestión que despertó polémica fue la emisión de los audios de Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo y en Parque Lezama. El debate era si podía ser oradora en un acto de tinte político.

Altas fuentes del TOF 2 le dijeron a A24.com que la ex presidenta está privada de la libertad para deambular y para ejercer cargos públicos, pero la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a los que adhiere nuestro país garantizan la libertad de expresión para todos.

En Tribunales muchos analizan que la detención domiciliaria es una excepción que debe tratarse en el marco de la normativa, caso por caso. Recordaron que existieron situaciones en los que la justicia permitió que presos con tobillera, que vivían en un departamento, pudiesen salir a dar la vuelta manzana para caminar al sol por recomendación médica.

Acerca de la preocupación sobre la tranquilidad del barrio, mencionaron a Lázaro Báez porque cuando hace unos años iba a recibir la domiciliaria, se enteraron los vecinos que viviría en el Country Ayres del Pilar, lo que produjo un escándalo que terminó con una mudanza a Ezeiza.

Nadie se salva solo

Cristina Kirchner no es la única condenada en el caso Vialidad, y además enfrenta otras causas por lavado de dinero y defraudación al Estado, donde también están procesados otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios. No obstante, nunca los mencionó en ninguna de las ocasiones en las que salió a defenderse.

Como única oradora en los actos en los que reunió a la militancia para respaldar su inocencia, la ex vicepresidenta responsabilizó al poder económico de haberla encerrado para que no pudiera competir en las próximas elecciones.

Ante las consultas de A24.com, varios de sus compañeros en el banquillo se mostraron molestos porque jamás los exculpó públicamente ni tomó contacto con ellos en privado. Básicamente, creen que se cortó sola, y los abandonó a su suerte.