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Detallan los requisitos para tramitar la pensión de ANSES por internet

El organismo previsional estableció las condiciones y requisitos documentales para gestionar la prestación derivada de un jubilado titular, restringiendo el beneficio a cónyuges, convivientes e hijos.

El Gobierno detalló los requisitos para tramitar la pensión de ANSES por internet

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reguló el procedimiento digital para la solicitud de la pensión derivada por fallecimiento de un titular jubilado. La prestación está destinada exclusivamente al núcleo familiar directo integrado por cónyuges, convivientes acreditados e hijos menores de 18 años solteros, o sin límite de edad en caso de discapacidad documentada.

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El trámite puede realizarse de forma 100% remota a través de la plataforma web oficial dentro de una ventana temporal obligatoria que abarca desde los 10 días hábiles posteriores al deceso hasta los 6 meses transcurridos.

¿Cuáles son los únicos familiares que pueden solicitar la pensión derivada de ANSES?

El derecho a la percepción de la haber derivado queda limitado al entorno familiar primario del jubilado fallecido, sujeto a las siguientes condiciones específicas:

  • Cónyuge: debe presentar la partida de matrimonio emitida hasta un año antes de la solicitud y actualizada dentro de los seis meses previos al fallecimiento, junto con el DNI y las declaraciones juradas normadas (Formularios PS 6.9 y PS 6.284). En casos de jubilación por moratoria Ley 24.476 con saldos pendientes, se sumará la aceptación de descuento (Formulario PS 6.279).

  • Conviviente previsional: exige la acreditación de cinco años de convivencia continua previos al deceso. El plazo mínimo se reduce a dos años cuando existen hijos en común reconocidos legalmente por ambos integrantes de la pareja.

  • Hijos: deben ser menores de 18 años y de estado civil soltero. El límite de edad queda sin efecto cuando el hijo presente una incapacidad laboral permanente y haya estado económicamente a cargo del titular (modalidad que requiere gestión presencial y Formularios PS 6.12 y PS 6.13).

¿Qué requisitos previos exige la ANSES para tramitar la pensión en línea?

Antes de iniciar la gestión digital en el portal oficial, la persona solicitante debe verificar que las relaciones de parentesco y la información personal se encuentren correctamente cargadas en el sistema previsional.

La ANSES exige el cumplimiento previo de las siguientes condiciones operativas:

  • Registrar la acreditación formal del deceso del titular jubilado en la base de datos de la ANSES.

  • Contar con los vínculos familiares (matrimonio o convivencia previsional) validados y actualizados.

  • Mantener los datos de contacto del solicitante actualizados y verificados en la plataforma (número de teléfono celular y dirección de correo electrónico).

  • Iniciar el reclamo dentro del período estipulado: entre los 10 días hábiles posteriores al fallecimiento y un plazo máximo de 6 meses. Superado dicho plazo, el trámite deberá gestionarse obligatoriamente de forma presencial con turno previo.

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¿Cómo tramitar la pensión por fallecimiento paso a paso desde Mi ANSES?

La gestión en línea de la pensión derivada se realiza ingresando al portal institucional siguiendo una secuencia de pasos preestablecida:

  • Paso 1 (acceso): ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal. Verificar en la solapa de datos personales que los vínculos familiares figuren registrados.

  • Paso 2 (solicitud): ir al menú principal, seleccionar la opción Solicitud de Prestaciones y presionar en Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado.

  • Paso 3 (carga de datos): completar los formularios con el número de CUIL del solicitante, del jubilado fallecido, de los hijos (si correspondiese) y el número de la prestación jubilatoria de origen.

  • Paso 4 (seguimiento): a las 72 horas de completada la presentación, se puede rastrear el estado del expediente mediante el portal web. La resolución final será notificada por correo electrónico.

En pocas palabras

  • Pensión derivada: ANSES detalla requisitos y trámite online para familiares directos de jubilados fallecidos.
  • Beneficiarios: Aplica solo a cónyuges, convivientes acreditados e hijos menores de 18 años o con discapacidad.
  • Plazo y gestión: Se puede solicitar por internet hasta 6 meses post-fallecimiento; luego requiere turno presencial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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