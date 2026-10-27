Detallan los requisitos para tramitar la pensión de ANSES por internet

La ANSES exige el cumplimiento previo de las siguientes condiciones operativas:
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Registrar la acreditación formal del deceso del titular jubilado en la base de datos de la ANSES.
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Contar con los vínculos familiares (matrimonio o convivencia previsional) validados y actualizados.
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Mantener los datos de contacto del solicitante actualizados y verificados en la plataforma (número de teléfono celular y dirección de correo electrónico).
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Iniciar el reclamo dentro del período estipulado: entre los 10 días hábiles posteriores al fallecimiento y un plazo máximo de 6 meses. Superado dicho plazo, el trámite deberá gestionarse obligatoriamente de forma presencial con turno previo.
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¿Cómo tramitar la pensión por fallecimiento paso a paso desde Mi ANSES?
La gestión en línea de la pensión derivada se realiza ingresando al portal institucional siguiendo una secuencia de pasos preestablecida:
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Paso 1 (acceso): ingresar a la plataforma Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social personal. Verificar en la solapa de datos personales que los vínculos familiares figuren registrados.
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Paso 2 (solicitud): ir al menú principal, seleccionar la opción Solicitud de Prestaciones y presionar en Pensión derivada por fallecimiento de un jubilado.
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Paso 3 (carga de datos): completar los formularios con el número de CUIL del solicitante, del jubilado fallecido, de los hijos (si correspondiese) y el número de la prestación jubilatoria de origen.
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Paso 4 (seguimiento): a las 72 horas de completada la presentación, se puede rastrear el estado del expediente mediante el portal web. La resolución final será notificada por correo electrónico.