Detallan los requisitos para tramitar la pensión de ANSES por internet

Cónyuge: debe presentar la partida de matrimonio emitida hasta un año antes de la solicitud y actualizada dentro de los seis meses previos al fallecimiento, junto con el DNI y las declaraciones juradas normadas (Formularios PS 6.9 y PS 6.284). En casos de jubilación por moratoria Ley 24.476 con saldos pendientes, se sumará la aceptación de descuento (Formulario PS 6.279).

Conviviente previsional: exige la acreditación de cinco años de convivencia continua previos al deceso. El plazo mínimo se reduce a dos años cuando existen hijos en común reconocidos legalmente por ambos integrantes de la pareja.