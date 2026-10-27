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ANSES confirmó un pago extra en diciembre para jubilados: quiénes cobran el adicional

El organismo previsional detalló los alcances del reajuste que se liquidará junto con el Sueldo Anual Complementario, permitiendo a determinados beneficiarios acceder a un refuerzo en sus ingresos de fin de año.

Jubilados y AUH de ANSES: confirman quiénes cobran hoy viernes por DNI

Jubilados y AUH de ANSES: confirman quiénes cobran hoy viernes por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados alcanzados por el programa de Reparación Histórica percibirán un componente adicional en su haber de diciembre, el cual incluye la parte proporcional del aguinaldo correspondiente a dichos reajustes previsionales.

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Este importe no constituye un bono extraordinario de alcance general ni se abona a la totalidad del padrón, sino que se liquidará de manera exclusiva en aquellos recibos donde se registren las actualizaciones normadas por la Ley 27.260.

¿A qué jubilados y pensionados les corresponde cobrar este monto adicional?

El beneficio está destinado de forma exclusiva a los titulares del sistema previsional cuyos haberes fueron recalculados y actualizados mediante el programa de Reparación Histórica.

Esta iniciativa contempló históricamente dos universos de beneficiarios:

  • Quienes iniciaron demandas judiciales contra el Estado por la actualización y correcta movilidad de sus haberes.

  • Quienes cumplían con los requisitos legales previstos por la normativa sin la necesidad de haber recurrido a la vía judicial.

Por este motivo, la liquidación de este concepto adicional queda supeditada estrictamente a la situación previsional particular de cada expediente, por lo que no impactará en los haberes de la totalidad de los jubilados y pensionados del organismo.

¿Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES para verificar el pago?

Para comprobar si el organismo incluyó el concepto vinculado a la Reparación Histórica en la liquidación de fin de año, los titulares deben realizar una verificación digital a través de los canales oficiales.

El procedimiento detallado para realizar la consulta es el siguiente:

  • Ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Navegar dentro del menú principal hacia el apartado de Jubilaciones y Pensiones.

  • Seleccionar la opción correspondiente a Consultar recibos de haberes.

  • Abrir el período liquidado correspondiente al mes de diciembre para visualizar el desglose completo.

  • Comparar los importes con los recibos de meses anteriores para identificar de forma clara el concepto adicional.

¿Cómo se compone el cálculo del aguinaldo y el reajuste previsional?

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula, por regla general en el sistema previsional, tomando como base el 50% del haber mensual más alto percibido a lo largo del semestre correspondiente.

No obstante, cuando se trata de haberes alcanzados por la Reparación Histórica, la liquidación discrimina un importe específico asociado a la parte proporcional del aguinaldo que se desprende de dicho reajuste. De esta manera, el ingreso mensual de diciembre se integra por el haber básico actualizado, el SAC habitual y el componente complementario derivado del programa legal, según corresponda a cada caso.

¿Cuáles son las fechas de cobro y opciones de títulos para la nota?

El calendario de pagos establecido por ANSES para la liquidación de las prestaciones previsionales de diciembre se organiza de manera habitual según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, garantizando el depósito de los haberes y del Sueldo Anual Complementario antes de las festividades de fin de año.

En pocas palabras

  • ANSES pagará un adicional en diciembre a jubilados y pensionados del programa de Reparación Histórica.
  • Este monto se liquidará solo en los recibos con reajustes por la Ley 27.260.
  • Se puede consultar el detalle en la plataforma Mi ANSES, sección recibos de haberes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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