Los dos "no" de la joven ex novia de Christian Petersen que le partieron el corazón

image.png Christian Petersen y Sofía Zelaschi

Sin embargo, en primera instancia, Petersen intentó recomponer la relación, se acercó a Sofía con la intencionalidad de volver a conquistar su corazón y que la pareja dispusiera de una nueva oportunidad.

No obstante, las fuentes aseguraron al portal Mendoza Online que Zelaschi se mantuvo tajante en su postura, la que se relaciona con la seguridad de no querer compartir más su vida con el chef. Y también se filtró el pedido de Christian de poder ver al hijo de la joven, pero la respuesta coincidió: no.

Así que Petersen procuró maximizar sus esfuerzos para reconstruir el noviazgo con Sofía, pero la cocinera se negó, así como tampoco accedió a permitir las visitas del chef con su pequeño hijo de cuatro años.