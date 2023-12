Ángel de Brito reveló qué explicación le dio Lali Espósito tras negarle una nota a LAM

Lali Espósito- vinilo.jpg

Pero como De Brito y Lali son amigos, más allá de la relación que cualquier artista pueda tener con un periodista, Ángel no dejó de contactarla para consultarle por lo ocurrido y así evitar malos entendidos.

Así, desde sus Instagram Stories, el conductor de LAM respondió consultas desde la ya famosa cajita de preguntas y ante quien quiso saber “¿Qué creés que le pasó a Lali que no le contestó al notero?”, Ángel de Brito reveló sin enojo alguno: “Me dijo que estaba cansada y que había arrancado a las 7 AM. No pasa nada, como dije ayer en LAM, hablaremos otro día...”.

Ángel de Brito sobre Lali Espósito - IG.jpg

El video más esperado de Lali Espósito y Peter Lanzani otra vez juntos

Lali Espósito y Peter Lanzani volvieron a ilusionar a sus miles de fanáticos al volver a trabajar juntos después de muchos años. Fue en un corto que presentó la cantante que se llama Mi fiesta y que une a dos canciones del disco, Baum Baum y Corazón perdido.

Los artistas volvieron a juntarse en un trabajo después de aquel arrollador éxito de Casi Ángeles, ficción de Cris Morena, y luego de ser pareja en la vida real por aquel entonces.

peter lanzani lali esposito.jpg

El reencuentro de Lali Espósito y Peter Lanzani a nivel laboral fue en un videoclip que la actriz y cantante presentó en una edición deluxe de su nuevo álbum Lali.

En las imágenes se puede ver una fuerte charla entre los dos, en una locación de un bar y de noche: "No es para todos el vacío. Si tenés ganas de llorar, tenés sexo con cualquier persona. Si te duele la cabeza, panza, el alma, si dejaste de sentir, todos saben", le decía Peter a Lali.

"Andá antes que te descubran, está por salir el sol", le dijo él a ella mientras compartían un cigarrillo. "Gracias", le respondió Lali y se retiraba de la escena que generó una gran repercusión por volver a verlos trabajar juntos.