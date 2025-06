Empapeló toda la ciudad para lograr conocer a Adrián Suar: quién es Mili, la joven que lucha por su gran sueño

"Este año sentí que era el momento y pensé 'Si no es ahora, no es nunca'. Así que empecé a idear este plan de empapelar la ciudad de Buenos Aires, un poco loco para que me conozca y me dé la oportunidad de mostrarle quién soy. Es un sueño que me encantaría cumplir", detalló Mili.

Sobre lo que más admira de Suar, comentó: "Su capacidad para crear historias que mezclan humor, emoción y realidad. Él no solo es actor, también es un productor que abrió puertas a muchísimos artistas. Para mí, Suar es sinónimo de todo lo que amo de esta profesión: actuar, contar historias, emocionar".

"Si algún día llego a conocerlo (ojalá pronto) me gustaría simplemente poder decirle 'gracias'. Gracias por inspirarme desde tan chica, por hacerme soñar. Me encantaría poder contarle mi historia, mostrarle lo que hago, y que me vea como actriz", comentó con emoción.

"Sería un sueño que me diga: 'Mostrame lo que sabés hacer'. No busco fama, busco que me vea de verdad. Y si algún día llego a trabajar con él, sería el cierre perfecto de un ciclo que empezó cuando era apenas una nena durmiendo entre vestuarios", cerró con esperanzas por el sueño que desea concretar.

Netflix: Adrián Suar y Juan Minujín arrasan con la comedia argentina que pone a prueba los vínculos de pareja

En Netflix, una película argentina con Adrián Suar y Juan Minujín plantea un escenario tan incómodo como intrigante: cuando una propuesta inesperada sacude la estabilidad de dos matrimonios amigos, todo cambia. Esta producción nacional no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre los acuerdos, los deseos ocultos y los límites que cada pareja está dispuesta a cruzar.

Estrenada en 2012 y dirigida por Diego Kaplan, cuenta con un elenco de figuras destacadas del cine y la televisión argentina: Adrián Suar, Carla Peterson, Juan Minujín y Julieta Díaz. Esta comedia está ahora disponible en Netflix Argentina, y sigue vigente por el debate que propone, más de una década después de su estreno.

De qué trata "Dos más dos"

La historia se centra en dos matrimonios amigos: Diego y Emilia, y Richard y Betina. Ambos llevan años compartiendo cenas, vacaciones y complicidades. Sin embargo, sus estilos de vida son distintos. Diego y Emilia son padres de un adolescente y viven bajo la rutina familiar y profesional. Por otro lado, Richard y Betina disfrutan de una vida sin hijos, marcada por la libertad y la búsqueda constante de placer.

Todo cambia durante una cena, cuando Richard y Betina les revelan un secreto: son swingers. Practican el intercambio de parejas y les gustaría que Diego y Emilia se sumen. Al principio, la confesión parece un comentario al pasar, algo para reírse y dejar atrás. Pero la propuesta prende una chispa en Emilia, quien comienza a considerar seriamente la idea.

A partir de ese momento, Dos más dos comienza a desplegar su tono más provocador y desafiante. La pareja que parecía más tradicional empieza a mostrar fisuras internas. Emilia insiste con avanzar, mientras Diego se resiste, generando una tensión creciente. El espectador asiste al desarme emocional de ambos, a las dudas, a los silencios incómodos y a los momentos de deseo reprimido.

La propuesta de abrir la pareja actúa como catalizador de conflictos no resueltos. Lo que parecía una vida organizada y sin sobresaltos, empieza a tambalear. A través de escenas tan divertidas como incómodas, la película retrata cómo los vínculos pueden tensionarse cuando se cuestionan sus reglas más básicas.