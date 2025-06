El like de Benjamín Vicuña contra la China Suárez que desata un terrible escándalo

“Los nenes más pequeños se ven más felices con él que con la mamá”, escribió una seguidora al pie de los comentarios, y Benjamín Vicuña no dudó en, de alguna manera coincidir, con su “me gusta”.

Pero claro que ese no fue el único comentario que hizo foco en la China Suárez y la felicidad de los chicos, si bien en este caso el chileno no reaccionó ante quien disparó: "La felicidad en la cara de Magnolia y Amancio cuando está con su papá, cosa que con las mamá no pasa".

En tanto, otro de los comentarios que Vicuña optó por ponerle un corazón fue el que elogió a ambas madres: “El amor de los hermanos, se nota que ambas madres no les llenan la cabeza”, quizás para echar un manto de piedad a su anterior sincera reacción.

Like de Benjamín Vicuña a comentario contra China Suárez.jpg

La dura decisión que tomó Benjamín Vicuña tras las amenazas de muerte que recibió la China Suárez

Después de que la China Suárez revelara días atrás que fue amenazada de muerte a través de diferentes mensajes que compartió en sus redes, su expareja Benjamín Vicuña reaccionó con una decisión tajante que sorprendió a muchos.

Es así que horas después de semejante tensión y angustia por parte de la actual pareja de Mauro Icardi, el actor chileno compartió una particular postal en sus Instagram Stories donde se lo ve de espaldas, caminando tomado de la mano de Magnolia, la más grande de los dos hijos que tuvo con la ex Casi Ángeles.

Lo cierto es que hace unos días, la actriz hizo saber, también a través de sus redes sociales, que le habían hecho llegar intimidatorios mensajes que deslizaban cierta intención de atentar contra su vida, por lo que no dudó en exponer los perfiles en cuestión por una cuestión de seguridad. Y anunció: "Si me pasa algo, ya saben quién fue“, agregó en otro posteo, al tiempo que su abogado tomó cartas en el asunto en pos de rastrear las amenazas.

IG Benjamín Vicuña con Magnolia.jpg

Claramente el feroz enfrentamiento entre la China Suárez y Wanda Nara, por el amor de Mauro Icardi, llegó a niveles tan extremos en los que el fandom de la hermana de Zaira Nara cruzó todo tipo de límites que en realidad terminaron complicando aún más a la mediática.

Así, Vicuña no dudó en, a su manera, hacer saber públicamente que está presente, bancando a la China a través del cuidado de sus dos hijos aunque se sabe que el no está de acuerdo con el accionar de sus ex exponiendo a los chicos, tal como sucedió durante el último viaje que hicieron a Turquía e Italia, donde se los pudo ver tanto en el estadio turco como en diferentes paseos.