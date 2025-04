Internaron de urgencia al hijo de Palito Ortega en medio de una crisis psiquiátrica: hay gran preocupación

En Desayuno Americano (América TV), Luis Bremer dio toda la información y señaló: "El Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal".

La ambulancia asistió rápidamente al Pasaje Galileo en la zona de Recoleta, y Martín fue acompañado por su hermana Julieta.

Según la información judicial al respecto, jurisdicción que tiene a cargo la comisaría vecinal 2A, el periodista informó que "dan instrucción al servicio de emergencia" para que el SAME de Salud Mental pueda asistir al caso.

"Llegan, la situación no fue traumática. Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa", detalló.