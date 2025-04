El escandaloso video de Gonzalo Valenzuela siendo detenido por manejar ebrio: fuertes imágenes

El actor de 47 años se lamentó mucho por lo sucedido y justificó que se encontraba cerca de su casa para poder seguir circulando con su auto.

"Descienda del vehículo por favor", le solicitaron los agentes de tránsito. "Ay por favor, pucha maestro. ¿Por qué me hace esto? 0,4, vivo aquí en Cantagallo, por favor...", se lamentó el artista llevando sus manos a la cabeza.

"Entre más se demora, más se demora en irse. El vehículo va a quedar retenido por tener la documentación vencida", le respondieron con firmeza los efectivos.

"No me hagas pasar por esto, te pido un poquito de empatía, por favor. Trabajo en televisión señor", insistía sin éxito en su súplica Gonzalo Valenzuela, quien accedió a lo requerido por el personal de tránsito.

Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y estafó: "No me acuerdo de nada"

El actor Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y le robó a la salida de un restaurante en Santiago de Chile. El hecho sucedió cuando el actor terminó de cenar con un grupo de amigos.

En diálogo con el medio chileno T13, Valenzuela contó que el conductor le robó la tarjeta de crédito y 400 mil pesos chilenos. Según relató, su mujer Kika Silva se fue antes del restaurante para visitar a un primo y se llevó por error su teléfono celular.

El actor se dio cuenta de la confusión de teléfonos cuando intentó pedir un auto por aplicación para volver a su casa. Ahí, la gente del restaurante llamó a un taxi para que pudiera regresar.

"A los dos minutos me dijo '¿por qué estás llorando?' y me ofreció agua. Es como un flashazo que tengo", recordó Gonzalo del trayecto del viaje. El artista, además, creyó que lo drogaron antes de salir del bar.

"Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Y él me dijo: ‘A ver, prestamela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘Paro acá que hay un cajero automático’. Me bajé y cuando me bajo, el auto se va", relató.

"No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa, no me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca", dijo Valenzuela, quien se dio cuenta al día siguiente que le habían extraído 400 mil pesos chilenos de su tarjeta.