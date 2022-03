Carlos Perciavalle reveló el último pedido que le hizo China Zorrilla antes de morir

china perciaalle captura.jpg Carlos Perciavalle recordó a su gran amiga China Zorrilla, cuando el próximo 14 de marzo la actriz cumpliría 100 años.

Al mismo tiempo, Carlitos Perciavalle confió que a pesar de que hace 7 años que China Zorrilla ya no está en este mundo la sigue sintiendo muy cerca de él. "La sigo sintiendo al lado mío, para mí es como si ella estuviera en este momento acá, sentada conmigo. Está muy viva. Mientras yo viva estará viva" aseguró el actor uruguayo.

Pero en tren de confesiones, y recordando las últimas horas de vida de la genial actriz allá por septiembre de 2014, Carlos Perciavalle sorprendió revelando que "Los últimos días, ya hacia el final, un 14 de septiembre me dijo: ‘Ay Carlitos, ¿no te querés casar conmigo?’, y yo le dije: ‘Pero China, cómo me decís eso a mí, si vos sos muy fisiquera, y yo ya soy un viejito’", despertando las risas de todos. Y agregó "‘Cuando uno se ha reído con una persona durante tantos años, no hay buen mozo que valga’”, me respondió, y la verdad es que todos esos años, desde que yo tenía 15 años, nos hemos reído".

El video de Carlos Perciavalle maltratando a una empleada

Allá por septiembre de 2021 Carlos Perciavalle quedó envuelto en un escándalo tras la filtración de un video, en el cual se lo ve maltratando a una empleada doméstica. Fue en el programa de Kariana Mazzocco, A la tarde, donde mostraron dicha grabación, en la que se observa al actor y humorista a los gritos en su casa en Laguna del Sauce, Uruguay.

"¿Y esa casa cómo estaba? ¿Cómo me atendieron a mí? ¡Como el culo!", se escucha que reclama Perciavalle ante una mujer que trabaja en su propiedad. "¿Viste? ¿Viste loa agradecido que es?", responde la empleada del artista, dirigiéndose a una tercera persona.

"¿Agradecido...?", retruca Perciavalle. "Lo mal agradecido", insiste la mujer. "Agradecidos tendrían que haber sido ustedes que han vivido de mí 25 años con casa para todos, con comida para todos, con guita para todos", le recrimina el actor.

Según contaron en el ciclo de América TV, el video lo filmó una amigo de Perciavalle, que fue testigo de la discusión.