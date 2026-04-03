Gran Hermano: un inocente juego terminó en abandono y un explosivo pedido de eliminación

Sin embargo, en medio del juego, la tensión acumulada explotó de la forma menos esperada. Pincoya, visiblemente molesta, decidió levantarse abruptamente del living y abandonar la actividad. Lejos de tratarse de una simple salida momentánea, su gesto fue toda una declaración.

La chilena se dirigió a la habitación y, en una actitud desafiante, comenzó a cortarse las uñas de los pies, marcando su total desinterés por el juego y, sobre todo, por sus compañeros.

Pero lo más fuerte llegó con sus palabras, que dejaron en claro su enojo: “Eliminen a esta gente, eliminen a estas plantas que no saben jugar”.

El episodio generó un fuerte impacto dentro de la casa y promete traer consecuencias en la convivencia, en un reality donde cualquier chispa puede convertirse en incendio.

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Por qué un simple almuerzo desató llanto y escándalo en Gran Hermano

El almuerzo del lunes 2 de marzo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó al descubierto una nueva grieta entre los participantes, con Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yanina Zilli y Solange Abraham como protagonistas principales.

Ni bien comenzó la competencia, Andrea se adueñó de la cocina y, en ese momento, preparó un guiso tradicional para todos. Al mismo tiempo, Solange, vegetariana, cocinó aparte unas lentejas con choclo para poder almorzar tranquila.

El ambiente se empezó a enrarecer cuando Brian probó el plato principal y notó la presencia de comino, una especia que asegura le cae mal, y que según dijo había avisado desde el inicio de la semana.

En ese momento, Zilli intervino y le alcanzó a Sarmiento un plato de lentejas y choclo preparado por Solange. Tras agradecer el gesto, Brian lanzó una frase que encendió la polémica: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”.

Visiblemente afectado, el exfutbolista se dirigió al confesionario y se quebró al relatar lo sucedido. “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno”, sentenció.

Andrea, por su parte, pareció no percibir la magnitud del malestar del exfutbolista, aunque dejó una frase que muchos interpretaron como una indirecta: “Me parece que algunos no tienen adaptación”.