Gloria Carrá reveló el duro trastorno neurológico que padece y cómo afecta su vida cotidiana

En ese sentido, profundizó sobre su dificultad para identificar a las personas: “Es algo que no puedo. El cerebro no puede ordenar la cara. Se desordena la cara”.

Gloria Carrá con Mario Pergolini

Carrá también contó que muchas veces su entorno malinterpreta la situación: “Ósea, yo te veo normal. Y muchos, a veces, creen que no lo hago de colgada que soy y no es así. Aunque me digo a mi misma que me tengo que acordar, cuando me di vuelta ya no se como era el pelo ni la cara, nada”.

Las complicaciones no solo aparecen en encuentros sociales, sino también en situaciones cotidianas. “¿Sabes las veces que me ha pasado de entrar y saludar tres veces a la misma persona, y que me dijeran: 'Ya me saludaste' y tener que pedir perdón? Ni te cuento con las maestras y con los chicos...”, recordó.

Incluso, relató momentos de tensión durante la infancia de su hija: “Las madres me traían a los chicos, pero cuando los venían a buscar yo no sabía cuál tenía que entregar. Si era varón o nena. Me ponía muy nerviosa. Entonces les decía: ‘Pasá, está jugando’, pero la verdad es que no tenía idea”.

Por último, explicó que esta condición también le genera dificultades al ver contenidos audiovisuales: “Hay gente que está en mi radar, pero cuando no… Por ejemplo, si veo películas coreanas o cualquiera en la que los protagonistas se parecen un poco, ya no puedo. Me hago un lío tremendo”.

Con su testimonio, Gloria Carrá no solo visibilizó un trastorno poco conocido, sino que también dejó en evidencia los desafíos invisibles que enfrentan quienes lo padecen en su vida cotidiana.

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Qué opina Gloria Carrá sobre Marcos Giles, el nuevo novio de su hija, Ángela Torres

En pleno verano en Mar del Plata, Gloria Carrá fue abordada por el móvil de Puro Show (El Trece) y no dudó en referirse al romance de su hija, Ángela Torres, con Marcos Giles, una relación que comenzó a tomar forma tras el fuerte “shippeo” en redes y su cercanía en Luzu TV.

Lejos de esquivar la consulta, la actriz, que venía de protagonizar Sex, la obra, respondió con total sinceridad cuando le preguntaron qué opinaba del joven y si ya lo conocía.

“¡Me encanta! Sí, lo conocí. Estuvimos tomando mate juntos cuando Ángela teloneó a Shakira, y lo vi en otra oportunidad también”, contó con una sonrisa, dejando en claro su buena impresión.

Pero además de aprobar el vínculo, Carrá dejó una frase que no pasó desapercibida y que muchos interpretaron como una indirecta hacia Rusherking, ex pareja de su hija.

“Me parece muy amoroso y un chico de barrio, eso me gusta mucho. Está aprobadísimo”, sentenció, contundente.

De esta manera, Gloria Carrá no solo dio el visto bueno al nuevo noviazgo de Ángela Torres, sino que también dejó entrever qué valora en la persona que acompaña a su hija en este presente sentimental.